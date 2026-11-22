Formule 1 GP de Las Vegas

Vasseur exaspéré par "l'escalade des tensions" entre Hamilton et Leclerc chez Ferrari

Deux Grands Prix seulement après l'incident polémique entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton au Mexique, le directeur de Ferrari a perdu patience à Las Vegas, où les tensions ont très vite ressurgi.

Filip Cleeren Ronald Vording

Publié: 22 nov. 2026, 08:53

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Photo de : Manuel Eletto

Directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur juge "inacceptable" le contact entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Las Vegas, estimant qu'il témoigne d'un "manque de respect envers l'équipe". De nouvelles réunions de crise sont prévues, trois semaines seulement après leur précédent clash à Mexico.

Trois semaines après avoir dû s'entretenir avec Leclerc et Hamilton à la suite de leur duel coûteux au Mexique, Vasseur a vu ses deux pilotes s'accrocher dans les rues de Las Vegas, au 38e tour. Leclerc est responsable du contact: en plongeant à l'intérieur, il a laissé son aileron avant toucher la voiture d'Hamilton, envoyant le Britannique en tête-à-queue.

Le Monégasque a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour cet accrochage, tandis qu'Hamilton a chuté à la dixième place avant de franchir la ligne d'arrivée en huitième position. Après l'ajout de sa pénalité à son temps de course, Leclerc a été classé dixième.

Survenu si peu de temps après l'épisode mexicain, ce nouvel incident et la perspective de devoir organiser de nouvelles discussions pour apaiser les tensions ont fini par exaspérer Vasseur. "Charles, je veux te voir à la fin de la course, avant toute autre chose", a-t-il lancé dans la radio de l'équipe pendant le tour de décélération.

Interrogé sur la teneur de cet échange, Vasseur a répondu de manière éloquente : "Ce n'était pas une discussion. J'ai parlé. Il s'est excusé et qu'il a compris, mais le résultat est là. Quand on fait une erreur, on dit : 'C'est ma faute, je suis désolé'. Mais on a quand même commis une erreur."

"C'est inacceptable. C'est un manque de respect envers l'équipe, envers les sponsors. C'est le même discours qu'après le Mexique. Nous avions eu une discussion claire à São Paulo. Aujourd'hui, ce n'était pas professionnel. C'est probablement le résultat d'une escalade des tensions."

Frédéric Vasseur

Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Après les plaintes d'Hamilton, Ferrari avait déjà dû intervenir auprès de Leclerc au sujet de sa manière agressive de tasser le Britannique. Le Grand Prix de Las Vegas, avec ses aspirations dignes d'un ovale, exigeait une certaine confiance et un véritable esprit d'équipe pour permettre aux pilotes de remonter dans le peloton.

Il était également impossible de renoncer à toute lutte en piste. L'événement a, dès lors, douloureusement rappelé que la confiance entre Leclerc et Hamilton faisait défaut.

Ils doivent simplement se comporter de manière professionnelle.

"Nous avons fait passer le message à Charles pendant la course : il devait penser à l'équipe en se battant de la bonne manière", a expliqué Vasseur. "Mais on ne peut pas figer les positions dans une course de ce type, car on est dans l'aspiration."

"Si on ralentit, le pilote derrière nous dépasse. Et toutes les autres équipes ont été capables de se dépasser mutuellement une vingtaine de fois pendant la course. Vous ne pouvez pas imaginer ma frustration, mais celle de tous les membres de l'équipe à l'usine est encore plus grande."

Inévitablement, le Français a été interrogé pour savoir s'il était désormais temps d'imposer des consignes d'équipe ou des règles internes plus strictes.

"Ce n'est pas une question de règles", a-t-il répondu. "Que peut-on faire différemment, si ce n'est rappeler qu'il faut respecter son coéquipier ? Dans une course de ce type, il faut dépasser la voiture devant soi. On ne peut pas rester derrière. C'est totalement ingérable. Il faut simplement le faire dans le respect de l'autre lorsqu'il s'agit de son coéquipier, en prenant moins de risques. Ils doivent simplement se comporter de manière professionnelle."

Alors que Vasseur venait précisément d'avoir cette discussion entre le Mexique et le Brésil, il n'est pas évident de savoir ce qu'il pourrait désormais faire différemment. Une situation qui laisse le Français quelque peu démuni.

"C'est pour cela que je veux à nouveau avoir une discussion demain", a-t-il ajouté. "Je veux aussi essayer de digérer la situation. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en discuter avec eux, deux minutes après la course. J'ai vu que Charles était un peu abattu. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je dois maintenant en discuter avec lui demain."

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