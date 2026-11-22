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Formule 1 GP de Las Vegas

Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton

Le retour de la course en "yo-yo" au Grand Prix de Las Vegas a provoqué un nouvel accrochage polémique entre les deux pilotes Ferrari.

Stuart Codling Ronald Vording

Publié: 22 nov. 2026, 07:48

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Photo de : Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Charles Leclerc a terminé le Grand Prix de Las Vegas avec une pénalité de 10 secondes pour un accrochage évitable avec son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton. Les remontrances de son directeur d'équipe, Frédéric Vasseur, résonnent encore dans ses oreilles.

Les deux Ferrari s'étaient élancées hors du top 10 après avoir échoué à mettre en place l'aspiration nécessaire en qualifications. Elles sont toutefois remontées en début de course, dans une première phase marquée par des dépassements en "yo-yo" d'une intensité rarement observée depuis le début de la saison.

Lorsque Leclerc et Hamilton se retrouvent à proximité en piste, les tensions ne tardent jamais à apparaître. Les premières ont émergé lorsque Leclerc a déclaré à la radio : "Il [Hamilton] doit faire attention à ne pas trop me tasser", alors qu'ils se disputaient une position avec Oscar Piastri en fin de top 10.

Hamilton a ensuite écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage lors d'une lutte au 10e tour avec l'autre McLaren de Lando Norris.

Toutefois, l'intervention de la voiture de sécurité pour permettre l'évacuation de la Cadillac immobilisée de Sergio Pérez a limité les conséquences potentielles de cette sanction. Hamilton a néanmoins exprimé son mécontentement à la radio, tant au sujet de la pénalité elle-même que de la décision de Ferrari de retarder son arrêt d'un tour.

Hamilton roulant devant Leclerc au moment de l'intervention de la voiture de sécurité, ce dernier aurait dû attendre dans la voie des stands que son coéquipier purge sa pénalité si les deux pilotes s'étaient arrêtés simultanément.

C'est dans ce contexte de frustration grandissante que les deux hommes se sont accrochés dans l'enchaînement des virages 7 à 9, au 38e tour. Hamilton était bien remonté après le restart, malgré sa dégringolade à la 14e place après avoir purgé sa pénalité lors de son arrêt. Il avait dépassé Leclerc pour la septième place au 34e tour, alors que son coéquipier cherchait à trouver l'ouverture sur l'Alpine de Pierre Gasly, sixième.

Quatre tours plus tard, après avoir tous les deux dépassé Gasly, Leclerc a plongé à l'intérieur au virage 7 et a roulé sur le vibreur à la corde, touchant la roue arrière droite d'Hamilton et provoquant son tête-à-queue.

Les commissaires ont ouvert une enquête et infligé une pénalité de 10 secondes à Leclerc, même si les images embarquées ont révélé qu'Hamilton n'avait pas laissé suffisamment de place pour une monoplace à l'intérieur. Les directives de pilotage de la FIA exigent en effet que la voiture qui attaque soit parfaitement maîtrisée pour pouvoir prétendre à un espace en piste.

Leclerc a franchi la ligne d'arrivée en sixième position, mais a été rétrogradé au dixième rang après l'application de sa pénalité. Il a également reçu l'ordre de se présenter devant le directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur, avant de participer aux interviews obligatoires d'après-course avec les médias.

"Charles, je veux te voir juste après la course, avant toute chose", lui a demandé Vasseur à la radio.

Frédéric Vasseur

Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

C'est donc un Leclerc visiblement marqué par les événements qui a ensuite livré son analyse à la presse.

"C'était amusant jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout", a-t-il déclaré à propos d'une course où, comme en début de saison, la majorité des dépassements ont été dictés par les différences de déploiement de l'énergie électrique.

"Mais oui, honnêtement, je ne peux pas vraiment… Ce serait encore très irrespectueux de dire que c'était amusant, car le résultat final est… Je me sens très mal pour l'équipe. Au vu du résultat, je suppose que je le méritais."

Leclerc et Hamilton se sont affrontés à plusieurs reprises en piste cette saison, mais les tensions ont atteint un nouveau sommet au Mexique, où ils ont compromis un potentiel doublé en se disputant la tête dès le premier tour. La tentative de dépassement de Leclerc, puis la défense d'Hamilton, avaient alors permis à Max Verstappen de les doubler tous les deux avant de s'imposer.

À l'approche de ce Grand Prix, les deux pilotes avaient expliqué avoir eu des discussions constructives pour apaiser les tensions. Les événements de Las Vegas laissent toutefois penser que d'autres échanges seront nécessaires.

"Nous devons simplement régler ce qui ne fonctionne pas", a déclaré Leclerc. "Encore une fois, c'est une situation délicate et, évidemment, c'est difficile d'en parler ici devant vous. C'est inacceptable, c'est tout ce que je peux dire… et j'ai l'impression que les choses sont toujours compliquées lorsque nous nous retrouvons en piste."

"Je ne pense pas que cette lutte ait été aussi à la limite que les autres. J'avais le sentiment qu'il y avait de la place pour passer sans prendre trop de risques. Je ne pense pas que Lewis… J'ai probablement sous-estimé ce que Lewis pouvait voir à ce moment-là, et l'espace était là. Enfin, avec le vibreur à l'intérieur, c'était très délicat."

"Encore une fois, je ne veux pas discuter de la pénalité. Au bout du compte, c'est moi qui prends 10 secondes."

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