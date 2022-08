Charles Leclerc : "Je crois toujours au titre"

Charger le lecteur audio

Relégué à 80 points de Max Verstappen après un Grand Prix de Hongrie qui a tourné au cauchemar, Charles Leclerc a profité de la trêve estivale pour recharger les batteries. "J'en avais besoin", a-t-il confié en arrivant à Spa-Francorchamps, où il va tenter de se relancer pour la deuxième partie de saison. Un circuit belge où il avait décroché sa première victoire en Formule 1 il y a trois ans, et où il espère que Ferrari sera cette fois en mesure de concrétiser son potentiel face à Red Bull, mais aussi face à Mercedes, dont le retour au premier plan interroge encore dans un contexte d'ajustement réglementaire autour du marsouinage et des planchers.

"La première partie de saison a été pleine de hauts et de bas, chargée en émotions", rappelle Charles Leclerc. "Il y a beaucoup d'accumulation d'émotions, ça conduit à de la fatigue. Donc j'étais content de partir en vacances et j'ai utilisé ces trois semaines du mieux possible avec ma famille et mes amis. C'était tout simplement génial. Je pense que l'on va prendre les choses l'une après l'autre, en équipe. Mais il est certain que l'on doit maximiser chaque opportunité qui se présente à nous, et je crois toujours au titre. Bien sûr, ça va être un défi très difficile. Mais j'y croirai jusqu'au bout."

Les choix stratégiques de Ferrari lors de plusieurs Grands Prix ont suscité une forme de circonspection avant la pause, et les erreurs commises ont clairement contribué à accentuer l'écart mathématique avec Red Bull, aussi bien au championnat constructeurs que pilotes. L'approche de la Scuderia a toutefois été vivement défendue par son patron, Mattia Binotto, qui a notamment insisté sur l'unité en rien fragilisée selon lui au sein de l'équipe italienne.

La photo de famille de Ferrari à Maranello.

Pour Charles Leclerc, il est crucial de tirer les leçons des erreurs évoquées. Le Monégasque est également revenu sur la photo d'équipe prise il y a quelques jours à Maranello en présence de son coéquipier Carlos Sainz et des membres de la Scuderia.

"La photo, c'est en fait quelque chose que l'on avait fait en 2019 et que l'on ne pouvait pas faire en 2020 et 2021 en raison du Covid", précise-t-il. "Mais c'est quelque chose que l'on fait simplement avec toute l'usine, avec toutes les personnes impliquées dans le département Formule 1, et c'est chouette parce qu'on peut enfin voir des visages et parler directement avec eux, les remercier pour le soutien et le travail qu'ils ont fournis en 2020 et 2021 lorsque l'on a traversé ces périodes difficiles au niveau des performances de la voiture. Et maintenant, on se bat à nouveau pour des victoires."

"Pour revenir sur la Hongrie, on a évidemment analysé ça et on va mûrir au niveau de l'équipe. J'en suis certain, et en 2020 et 2021 on a travaillé au sein d'une équipe très unie. Je pense que ça nous a aidés à être au niveau où l'on est en ce qui concerne les performances aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose que l'on essaie de faire désormais pour progresser."