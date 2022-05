La chicane "au rabais" de Miami n'emballe pas les pilotes

Charger le lecteur audio

Conçu autour du Hard Rock Stadium, antre de l'équipe de football américain des Dolphins, l'Autodrome international de Miami accueille ce week-end son premier Grand Prix de Formule 1. Faisant le tour du parking du stade, le circuit mélange portions rapides et sections nettement plus lentes.

Le tracé a fait l'objet d'éloges de la part des pilotes, néanmoins la chicane des virages 14 et 15 leur a posé problème. Ajoutée dans le but de ralentir les monoplaces au moment de passer sous les rampes d'autoroute, cette chicane a été le théâtre de nombreux tête-à-queue et autres sorties de piste tout au long du week-end, si bien qu'elle est rapidement devenue hautement impopulaire.

"Ce truc au rabais est un peu trop au rabais, selon moi", a lancé Daniel Ricciardo sur le sujet. "Les voitures d'aujourd'hui sont très grandes, je crois avoir déjà dit que les circuits ne s'élargissent pas mais que les voitures oui. Évidemment, c'est assez serré à certains endroits. [Le circuit] a été construit autour d'un stade, ce n'est pas comme s'il y avait une zone dégagée pour tout faire, donc je suis sûr qu'il y a quelques restrictions sur ce qui peut être fait."

De l'autre côté du garage McLaren, Lando Norris a indiqué que le circuit de Miami avait "un bon potentiel" bien qu'il ait ajouté que la chicane était synonyme de "ça passe ou ça casse". Ainsi, le pilote britannique a espéré que les organisateurs trouveraient une solution à l'avenir, malgré les restrictions.

"Les voitures ne sont autorisées [à passer sous la route] qu'à une certaine vitesse donc ils ont dû mettre une chicane", a-t-il expliqué. "On m'a dit qu'il y avait une raison derrière ça alors nous sommes peut-être un peu coincés. J'espère que non. Je suis sûr qu'il y a un moyen de contourner le problème mais, comme l'a dit Daniel, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup."

Lui aussi peu emballé par la chicane, Pierre Gasly l'a comparée à ce que l'on peut voir en Formule E, le Championnat du monde électrique ayant pour habitude de mettre en place des chicanes particulièrement serrées sur ses circuits en ville afin de favoriser la recharge des batteries.

"Le virage 1, le virage 3, le virage 5, c'est juste très bosselé, mais j'aime beaucoup la section rapide qui suit. On peut escalader les vibreurs et garder beaucoup de vitesse à cet endroit, c'est plutôt agréable", a d'abord tempéré le pilote AlphaTauri. "Je ne suis pas un grand fan de cette chicane de Formule E, elle est très serrée. Je préfère les virages rapides, surtout avec les voitures que nous avons. Mais, dans l'ensemble, je dois dire que c'est un circuit vraiment cool."

Avec Adam Cooper