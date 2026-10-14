Formule 1

Christian Horner explique son éviction de Red Bull : "J'avais peut-être trop d'influence"

Christian Horner revient sur les raisons qui ont poussé Red Bull à se séparer de lui l'an dernier.

Haydn Cobb

Publié: 14 oct. 2026, 14:02

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Photo de : Autosport

Christian Horner a laissé entendre que "l'on avait peut-être le sentiment que j'avais trop d'influence sur l'équipe", ce qui aurait conduit à son départ de Red Bull en tant que directeur de l'équipe de Formule 1 en juillet 2025.

L'ancien patron de Red Bull a supervisé la transformation de l'écurie aux couleurs de la marque de boissons énergisantes, puis deux périodes de domination en F1 : d'abord avec Sebastian Vettel, qui a remporté quatre titres consécutifs chez les pilotes, tandis que Red Bull a décroché quatre couronnes constructeurs entre 2010 et 2013, puis avec Max Verstappen, sacré quatre fois champion du monde des pilotes, tandis que Red Bull a remporté trois titres constructeurs entre 2021 et 2024.

Mais, sur fond d'enquête interne concernant des accusations de comportement inapproprié, puis d'un appel, qui ont tous deux blanchi Horner, une lutte de pouvoir conflictuelle s'est engagée au sein de Red Bull en 2024.

Alors que des membres importants de l'équipe, comme Adrian Newey et Jonathan Wheatley, s'en allaient et que les résultats de Red Bull déclinaient à l'approche de la saison 2025, Horner a été limogé de son poste de directeur de l'équipe en juillet 2025.

Dans un entretien exclusif accordé à notre publication sœur Autosport, Horner est revenu sur ce qu'il estime être à l'origine de son départ.

"Je pense que l'entreprise voulait simplement prendre une autre direction, ou peut-être que l'on avait le sentiment que j'avais trop d'influence sur l'équipe", a déclaré Horner. "Et, bien sûr, après la disparition de Dietrich [Mateschitz], la vie au sein du groupe était devenue assez différente."

Christian Horner lors de l'interview exclusive accordée à Autosport.

Photo de: Autosport

Horner avait été choisi par le cofondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, pour diriger le projet F1 après le rachat de Jaguar. Les deux hommes étaient restés très proches tout au long de leur collaboration.

La mort de Mateschitz, en octobre 2022, est largement considérée comme le point de départ de la lutte de pouvoir chez Red Bull. Le conseil d'administration du groupe, sous la supervision de son directeur général Oliver Mintzlaff, cherchait alors à renforcer son contrôle sur les opérations en F1, au détriment du périmètre de responsabilités de Horner.

Horner a rendu hommage à Mateschitz et à la confiance que celui-ci lui avait accordée chez Red Bull.

"C'était lui, Red Bull. Toutes les décisions importantes passaient par lui. Il a bâti cette entreprise à partir de rien, grâce à un formidable partenariat avec la famille Yoovidhya", a déclaré Horner, en référence aux autres copropriétaires de Red Bull aux côtés de Mateschitz.

"Dietrich était passionné par la course, par les voitures. Il adorait les pilotes et toutes les formes de sport automobile. Quand on regarde ce qu'il a apporté, non seulement à la Formule 1, mais aussi au rallye et à toutes les formules de promotion, il n'y a aujourd'hui aucune discipline du sport automobile où l'on ne retrouve pas, d'une manière ou d'une autre, le logo du soleil et du taureau sur une voiture ou sur un pilote."

"Il est facile de sous-estimer ce qu'il a réellement apporté au monde du sport automobile. Alors, forcément, perdre un fondateur comme lui laisse un vide et change les choses. Il a été formidable avec moi, il m'a donné ma chance, il a cru en moi et m'a laissé la liberté de diriger l'entreprise. Je lui en serai éternellement reconnaissant."

C'est ce bouleversement majeur au sommet de l'empire Red Bull qui a ébranlé l'organisation. Horner estime qu'il a également eu des conséquences sur son rôle à la tête de l'écurie de F1.

"Les choses étaient simplement différentes après cela. Soudain, la gestion reposait davantage sur des comités et sur une approche plus institutionnelle, plutôt que sur le fonctionnement d'une entreprise dirigée par son fondateur et sur le processus décisionnel auquel nous étions habitués."

Retrouvez l'intégralité de "The Autosport Interview" avec Christian Horner ici.

La couverture du livre de Christian Horner.

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