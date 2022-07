Les cinq solutions aéro marquantes des F1 2022

Charger le lecteur audio

Les restrictions sur le design cette saison ont nourri les craintes sur des F1 uniquement reconnaissables à la forme de leurs pontons. Cependant, les fans ont pu voir plusieurs solutions intéressantes de part et d'autre de la grille. Passons donc en revue quelques-unes des zones clés de la voiture sur lesquelles les équipes ont pu faire fleurir leurs concepts.

Le nez

Les nouvelles règles ont été écrites non seulement pour essayer de rendre les courses plus disputées mais aussi pour éviter que les voitures ne soient laides. Le nez est une zone qui a été affligée de formes douteuses ces dernières années, les équipes ayant pris des mesures drastiques pour essayer de contourner les contraintes qui leur étaient imposées.

La volonté d'augmenter le volume de flux d'air sous l'axe central de la voiture a donné lieu à des interprétations aussi inventives qu'inattendues au cours des dernières années, des escaliers de la saison 2012 au double nez de Lotus en 2014.

Aileron avant de la Ferrari F2012 (2012) 1 / 5 Au cours de la période qui a suivi le changement de réglementation de 2009, les équipes ont continué à chercher des moyens de relever leur nez. Afin de limiter ce phénomène, la FIA a apporté des changements pour 2012, qui ont conduit à la solution disgracieuse du "nez en escalier". Photo de: Giorgio Piola Aileron avant de la Red Bull RB8 (2012) 2 / 5 Red Bull avait également un escalier en 2012, mais le nez de la RB8 possédait également une ouverture en forme de boîte aux lettres pour refroidir le pilote à l'aide du flux d'air qui s'y engouffrait. Photo de: Giorgio Piola Le S-duct de la Sauber C31 (2012) 3 / 5 Chez Sauber, le S-duct faisait son retour, l'équipe suisse ayant exploité le flux d'air passant sous le nez pour l'acheminer, via un tuyau en forme de S, au sommet du châssis et réduire ainsi l'impact aérodynamique du nez "cassé". Photo de: Giorgio Piola L'aileron avant atypique de la Lotus E22 (2014) 4 / 5 Le nez de la Lotus E22 est un exemple extrême de la manière dont une équipe peut interpréter une règle. Avec une extrémité plus longue que l'autre, l'équipe a pu déplacer le bout de son nez et créer un passage au centre pour faciliter le passage du flux d'air. Photo de: Giorgio Piola L'aileron avant de la Force India VJM07 (2014) 5 / 5 Alors que Lotus avait trouvé un moyen de creuser son nez en 2014, beaucoup d'autres équipes avaient opté pour une solution moins flatteuse d'un point de vue esthétique avec une longue extension pour se conformer aux règles tout en permettant au flux d'air de circuler sous la section centrale de la voiture. Photo de: Giorgio Piola

Les règles 2022 ont cependant été pensées pour mettre au placard ces formes esthétiquement déplaisantes, même si les équipes peuvent toujours nous surprendre. En ce qui concerne le design actuel, sa forme dépend de la manière dont l'équipe souhaite faire interagir l'élément avec l'aileron avant, plus précisément en le connectant au plan principal ou au deuxième volet.

À cet égard, plusieurs équipes ont opté pour des designs modulaires, ce qui leur donne la possibilité d'apporter des changements si elles trouvent plus de performance avec une autre solution sans avoir à revoir tout l'ensemble et passer de nouveaux crash-tests. Par exemple, comme on le voit ci-dessous avec Ferrari et Red Bull, la structure interne du nez est plus courte que la carrosserie qui l'enveloppe, elle peut donc être modifiée facilement.

Le bib wing

Une autre solution qui a rapidement gagné en popularité sur la grille, après avoir été aperçue sur l'Aston Martin AMR22 lors de sa présentation, est le "bib wing" : une ailette située sur les deux côtés de la quille. Il a été rapidement adopté par Ferrari, qui n'a mis qu'une semaine entre le lancement de l'AMR22 et sa voiture pour faire toutes les simulations nécessaires et produire sa propre version.

Et bien que les autres équipes aient réagi plus tardivement, Red Bull, Mercedes et Alpine ont tous fini par modifier leur quille pour maximiser l'efficacité aérodynamique. Paradoxalement, Aston Martin a jugé que son bib wing ne rendait pas plus performant son nouveau concept (dévoilé au GP d'Espagne) et l'a donc retiré pour le moment.

La quille de la Red Bull Racing RB18 1 / 4 L'adoption du bib wing sur la RB18 a également coïncidé avec le rétrécissement de la quille, afin que l'équipe puisse arborer des ailettes plus grandes. Photo de: Giorgio Piola Zoom sur l'Alpine A522 2 / 4 Sous le châssis et derrière les éléments du plancher les plus avancés, on trouve le bib wing de l'Alpine A522. Photo de: Giorgio Piola Les splitters des Brawn BGP001, Williams FW32 et McLaren MP4-31 3 / 4 Le bib wing ne date pas d'hier. Si la Brawn de 2009 est surtout connue pour son double diffuseur, elle possédait aussi un arrangement similaire au bib wing sous le châssis pour former un vortex. Williams a utilisé une solution similaire en 2010, avant l'arrivée de la "chauve-souris" de McLaren en 2016. Photo de: Giorgio Piola Comparaison des ailettes de la Ferrari SF16-H au GP de Malaisie et au GP du Japon 4 / 4 En 2016, Ferrari a testé différents éléments dans cette même région. Ils n'étaient pas reliés à la quille ou au splitter toutefois. Photo de: Giorgio Piola

Autour du cockpit

Une autre zone sur laquelle nous avons constaté des choix différents dans le design est celui du cockpit, en particulier les rétroviseurs et le Halo. En effet, l'ajout d'ailettes, ou la modification des surfaces, permet d'obtenir un avantage aérodynamique. Les équipes ont introduit des solutions diverses, certaines ayant déplu, d'autres ayant été simplement copiées.

Mercedes W13 1 / 7 Le support de rétroviseur de Mercedes a fait parler de lui lorsqu'il a été vu pour la première fois en essais de pré-saison. Mais puisque le règlement autorise une telle solution, la marque à l'étoile n'a pas eu à s'inquiéter. Il y a peu, l'équipe a ajouté un support supplémentaire, relié au carénage du SIPS (flèche rouge). Photo de: Giorgio Piola AlphaTauri AT03 2 / 7 Bien que la solution de Mercedes ait attiré toute l'attention, l'AlphaTauri AT03 possède aussi un support de rétroviseur segmenté. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull RB18 3 / 7 Dans la continuité de ce qui a été fait en 2021, Red Bull dispose cette saison de petites ailettes sur le côté du Halo. Photo de: Giorgio Piola Alpine A522 4 / 7 Même chose pour l'Alpine A522. Photo de: Giorgio Piola Aston Martin AMR22 5 / 7 Aston Martin a essayé plusieurs dispositions d'ailettes sur le Halo : des cornes (flèche violette) en début de saison, aux aubes (flèche bleue). Une ailette verticale a également été ajoutée sur les bords du Halo pour rediriger la trajectoire du flux d'air (flèche rouge). Photo de: Uncredited Ferrari F1-75 6 / 7 Ferrari dispose également d'une ailette similaire, courbée pour influer davantage sur le flux d'air. Notez également l'autre ailette montée sur Halo, un peu plus en avant. McLaren MCL36 7 / 7 Comme d'autres équipes sur la grille, McLaren a également une ailette placée près du cockpit. Dans le cas de l'écurie britannique, elle coïncide avec la position de la grille de refroidissement.

Les grilles de refroidissement

Puisque la FIA a acté le retour des grilles de refroidissement, les équipes s'en sont donné à cœur joie pour évacuer la chaleur des composants internes en les plaçant au sommet des pontons. Mais Haas et Alpine ont aussi utilisé des grilles en bas de la tranche du capot moteur. Ce n'est pas une grande première en F1 mais le design demeure intéressant.

En ce qui concerne Alpine, son design est similaire à la solution utilisée sur l'A521 de 2021, avec une petite partie de l'ailette du capot moteur détachée, sous laquelle se trouvent trois grilles pour contrôler la manière dont la chaleur est rejetée. La solution utilisée sur la Haas VF-22 consiste à détacher une plus grande portion de l'ailette du capot moteur, ce qui expose 12 grilles et l'échappement de wastegate.

Le beam wing

Absent depuis 2014, le beam wing est de retour cette saison. Les designers peuvent désormais utiliser jusqu'à deux éléments afin d'offrir un support structurel et aérodynamique à l'aileron arrière.

Cependant, alors que la plupart des équipes ont adopté ce que l'on pourrait considérer comme l'approche conventionnelle, Red Bull a suivi son propre chemin en empilant un volet sur l'autre. Cette solution a été récemment adoptée par Alpine.

Il est aussi intéressant de noter qu'afin de réduire la traînée, Red Bull a retiré l'élément supérieur lors de ces dernières courses.