Mercedes ne redoute pas l'illégalité de ses pontons

Arrivée à Bahreïn ce jeudi avec une version radicale de sa W13, aux pontons quasiment inexistants, l'écurie Mercedes ne craint pas de se retrouver dans l'irrégularité. La flèche d'argent qui a pris la piste à Sakhir est dotée d'une solution inédite, avec des pontons réduits à leur plus simple expression tandis que les structures latérales d'impact (SIPS) sont utilisées comme des éléments aérodynamiques.

Dans le paddock, l'apparition de cette Mercedes aux allures de version B a immédiatement fait réagir. Christian Horner a même été cité par nos confrères d'Auto Motor und Sport comme dénonçant un concept contraire à "l'esprit du règlement", mais Red Bull Racing a ensuite étrangement assuré que son directeur n'avait donné aucune interview au sujet de la Mercedes W13.

Pour Toto Wolff, aucune inquiétude ne transparaît. Le directeur de l'écurie allemande assure que ce design a reçu le feu vert de la FIA, tenue informée en amont. "Le processus est très clair : lorsque l'on va dans une direction de développement spécifique avec l'équipe, la FIA fait des vérifications, on échange les données de CAO et on les intègre au processus", rappelle l'Autrichien.

Néanmoins, la manière dont fonctionne désormais la gouvernance de la Formule 1 permet de changer la réglementation si une "super majorité" y est favorable, afin d'éviter qu'une écurie utilise une innovation avec laquelle la concurrence est en désaccord. Il faut pour cela que la FIA et la FOM soutiennent ce changement, puis que huit des dix équipes du plateau y soient favorables. Pour le moment, l'affaire n'en est pas là et, interrogé sur d'éventuelles craintes de s'en rapprocher, Toto Wolff affiche une totale sérénité sur le sujet.

"Il est clair que parfois, quand on arrive avec une innovation, ça crée le genre de débat auquel nous assistons ici", observe-t-il. "C'est pourquoi nous nous y attendions. Nous avons la nouvelle gouvernance, avec la nouvelle majorité. Personnellement, j'aurais préféré conserver l'ancien système, avec lequel si une équipe arrive avec une innovation, on ne peut pas la retirer de la voiture si elle est conforme au règlement."

"Je pense que la FIA et la Formule 1 vont gérer ça avec efficacité, dans l'esprit du sport. Nous ne voulions pas faire cavalier seul là-dessus et nous avons été en contact avec la FIA, c'est pourquoi je pense que tout se passera bien."