Le circuit Paul Ricard modernise son équipement

Le circuit Paul Ricard a profité de l'hiver pour moderniser ses équipements électroniques en se dotant de nouveaux feux de signalisation et de départ, ainsi que d'un nouveau système de tracking. Le tracé du sud de la France, classé Grade 1, a ainsi anticipé les nouvelles directives réglementaires décidées en fin d'année dernière et appelées à entrer en vigueur en 2022. Dans le cadre d'une initiative commune de la FIA et de la FIM, les circuits accueillant les Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP devront en effet se doter de panneaux lumineux qui leur sont propres, permettant ainsi d'élever le niveau général de sécurité des circuits à l'année. Jusqu'à présent, sur de très nombreuses pistes, la F1 utilisait son matériel itinérant.

Au Castellet, ce sont les entreprises Alkamel Systems et Pixelcom qui ont été choisies pour installer une nouvelle solution digitale de sécurité, au terme de plusieurs mois de développement et de tests. Au total, 20 panneaux LED ont été mis en place autour du circuit, en tenant compte également des multiples configurations de piste possibles. S'y ajoutent un nouveau système de feux de départ, avec répéteur en milieu de grille, un écran diffusant les messages de la direction de course aux concurrents, des feux répéteurs visibles depuis la pré-grille et depuis les garages, et un feu bleu équipé d'une caméra en sortie des stands pour prévenir les concurrents lorsqu'un véhicule arrive dans la ligne droite principale.

Lire aussi : Découvrez le circuit du GP d'Arabie saoudite de F1

Le circuit Paul Ricard a également revu son système de tracking en se dotant de sept nouvelles antennes GPS sur le site. L'objectif est de fournir à la direction de course une vision concrète du dispositif de sécurité autour de la piste grâce à un affichage en temps réel de la position et des déplacements des véhicules d'intervention. L'outil enregistre tous les mouvements, permettant de réaliser ensuite un débriefing complet.

"Le circuit Paul Ricard a toujours démontré sa capacité à évoluer et rester en première ligne en matière de développement technologique et de sécurité", souligne Stéphane Clair, directeur général du site. "Je ne peux m’empêcher de rappeler que les run-offs caractéristiques de notre tracé sont désormais déclinés ailleurs dans le monde avec le même succès en termes de sûreté."

"Aujourd’hui, je me félicite du travail accompli à l’intersaison. En cette époque chamboulée dans le monde, la mise en place d’innovations technologiques, d’équipements de pointe, et de procédures élaborées, pouvait paraître osée en termes d’investissements. La sécurité se plaçant au cœur de nos préoccupations, nous avons fait le choix de maintenir ces travaux. La conception de ce dispositif global en partenariat avec des acteurs réputés des sports mécaniques permet au circuit Paul Ricard d’être aujourd’hui une nouvelle référence mondiale. Nos équipes d’ingénierie travaillent dès à présent pour pouvoir déployer cette solution sur d’autres circuits."

Annulé en 2020 à cause de la crise du COVID-19, le Grand Prix de France doit faire cette année son retour au calendrier F1. Il est programmé à la date du 27 juin prochain.