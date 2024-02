Marko : "Il y a des clauses dans le contrat de Verstappen"

Max Verstappen est sous contrat chez Red Bull jusqu'au terme de la saison 2028 et assure que l'idée d'aller dans une autre écurie ne lui "traverse même pas l'esprit". Interrogé la semaine dernière sur la décision de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025, le triple Champion du monde en titre a toutefois rappelé qu'il ne fallait jamais rien exclure en Formule 1 : "Je sais d'après ce que j'ai vécu jusqu'à présent qu'il ne faut jamais dire jamais".

De toute évidence, tant que Red Bull sera aux avant-postes et son pilote en lice pour le titre, le Néerlandais ne se posera pas la question. Et ses dirigeants le savent, avec pour devoir de lui fournir une monoplace au niveau attendu, sans quoi la porte pourrait automatiquement s'entrouvrir. Ainsi Helmut Marko ne s'en cache pas, confirmant l'existence de clauses dans le contrat.

"Comme dans tous les contrats en Formule 1, il y a des clauses si certains critères de qualité ne sont pas remplis", explique à Servus TV le consultant spécial de Red Bull. "Il y en a dans le contrat de Max. Je ne pense pas que ce soit un problème d'argent pour Max. Mais si nous ne sommes pas en mesure de lui donner une voiture capable de gagner, il est évident que lui est intéressé par le succès en tant que pilote. On ne rajeunit pas. Et s'il ne voit pas la lumière chez Red Bull, et que ces critères entrent en jeu, alors il est clair qu'il regardera ailleurs pour voir où il y aurait quelque chose de mieux."

Pérez n'est pas encore hors course

À plus court terme, le dossier des pilotes chez Red Bull va concerner l'autre baquet. Sergio Pérez sera en fin de contrat dans quelques mois, mais Helmut Marko assure que le Mexicain n'est pas condamné... pas plus que Daniel Ricciardo deviendrait alors automatiquement l'option numéro un.

"Pérez a encore un contrat pour 2024", rappelle l'Autrichien. "Ça dépend de lui : s'il pilote dans une forme similaire à celle qu'il avait lors des derniers Grands Prix [de 2023], alors nous pourrons facilement discuter d'une nouvelle prolongation. Ricciardo doit montrer qu'il maîtrise parfaitement Tsunoda, et alors il pourrait être candidat."

Red Bull n'entend a priori pas précipiter les choses. "Vous m'avez demandé une date : je dirais qu'après la trêve estivale, certaines considérations pourraient déjà être prêtes", avance Helmut Marko.

Avec Ruben Zimmermann