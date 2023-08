Une page se tourne à Cologne entre McLaren et Toyota

Disposant désormais de sa toute nouvelle soufflerie à Woking, sur laquelle elle mise énormément pour les années à venir, l'écurie McLaren voit s'achever un précieux partenariat qui s'était mis en place avec Toyota. Le constructeur japonais, retiré de la Formule 1 depuis fin 2009, a pris l'habitude de louer ses installations ultramodernes de Cologne pour plusieurs projets et McLaren en aura été l'un des clients les plus fidèles pendant plus d'une décennie.

Saluant cette collaboration qui prend fin, Toyota rappelle que toutes les F1 de McLaren de la MP4-26 de la saison 2011 à l'actuelle MCL60 de 2023 sont passées par la soufflerie de Cologne. Les outils de R&D disponibles dans les installations allemandes ont également été mises à contribution durant toutes ces années. Certains employés de McLaren se sont par la suite installés dans des zones exclusivement réservées à l'écurie anglaise, avec un réseau séparé pour assurer l'indépendance des projets.

"La soufflerie et les installations de Toyota Europe ont joué un rôle essentiel dans le développement des monoplaces McLaren au cours des 12 dernières années", rappelle Andrea Stella. "Les voitures que l'on a développées dans ces installations auront remporté 14 Grands Prix et signé 29 autres podiums entre 2011 et 2013."

"Le soutien de TGR-E a été inestimable pour notre réussite. Nous avons établi de bonnes relations de travail entre l'équipe McLaren et le personnel du site. Maintenant que nous nous dirigeons vers la mise en service de notre propre soufflerie, qui offre des gains significatifs et s'aligne sur la nouvelle structure en cours de construction au sein de l'écurie, nous aimerions saluer le travail qui a été fait dans la soufflerie TGR-E et qui a joué un rôle déterminant dans les progrès de l'écurie par le passé."

Cette nouvelle ère ne devrait pas mettre entièrement fin aux liens qui unissent désormais McLaren et Toyota sur le site de Cologne.

"Nos portes restent ouvertes à McLaren", souligne Rob Leupen, directeur général de Toyota Gazoo Racing Europe. "Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec leur nouvelle soufflerie et, même si cela modifie les services requis auprès de TGR-E et la fréquence à laquelle les ingénieurs McLaren sont susceptibles de venir à Cologne, nous avons un dialogue ouvert et jouons un rôle constructif dans le processus d'intégration de leur nouvelle soufflerie pour le programme de développement."

