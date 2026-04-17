Cadillac confirme quatre apparitions en EL1 pour Colton Herta

Colton Herta a relancé son rêve de Formule 1 cette année, en quittant l'IndyCar pour la Formule 2 et en intégrant l'équipe Cadillac, en qualité de pilote d'essais, avec l'espoir d'obtenir une place de titulaire à terme.

Cadillac a confirmé la présence de Herta lors de quatre week-ends de compétition cette année, lors desquels il remplacera Valtteri Bottas ou Sergio Pérez en EL1. L'équipe a précisé que cette première apparition se fera à Barcelone, mi-juin, mais la suite de son calendrier n'a pas encore été annoncée.

"Je suis impatient de prendre le volant d'une voiture de Cadillac Formula 1 Team pour la première fois", a déclaré Herta. "Je suis pressé de travailler avec l'équipe dans l'environnement d'un Grand Prix et je suis pleinement concentré pour apprendre de chaque apparition. J'espère pouvoir contribuer au week-end de course et aider l'équipe, Checo et Valtteri autant que possible."

Herta a déjà pris le volant d'une McLaren à Portimão en 2022, à une époque où plusieurs équipes s'intéressaient déjà à celui qui a été vice-champion de l'IndyCar en 2024.

Graeme Lowdon, patron de l'équipe Cadillac se félicite d'accueillir un "grand talent" grâce à son "parcours impressionnant" en IndyCar, "mais aussi avec d'excellents débuts pour sa saison en Formule 2".

Colton Herta roule en Formule 2 chez Hitech cette année. Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La Formule 2 ne s'est produite qu'à Melbourne pour le moment. Herta occupe la 11e place après avoir pris la 16e place de la première course et la septième de la seconde, grâce à une belle remontée.

"Colton a vraiment mérité cette opportunité", a ajouté Dan Towriss, directeur général de Cadillac en F1. "Ces séances représentent une opportunité immense de s'intégrer dans l'équipe pour lui, de développer ses compétences au volant et hors de la piste, et de découvrir un week-end de Grand Prix de l'intérieur."