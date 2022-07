Après son premier test, Herta se sent prêt pour la F1

Charger le lecteur audio

Dans le cadre des règles TPC appliquées en Formule 1 et concernant les sorties au volant de voitures utilisées en Grand Prix lors de précédentes saisons, McLaren a organisé deux journées d'essais privés à Portimão pour faire découvrir la discipline reine à Colton Herta.

Le plus jeune vainqueur d'une course d'IndyCar s'est glissé dans le cockpit de la McLaren MCL35M de 2021 et a totalisé 162 boucles du tracé lusitanien, soit un peu plus de la distance de deux Grands Prix. Cette première expérience en F1 a beaucoup plu à l'Américain, fils du pilote Bryan Herta, qui a été particulièrement impressionné par les sensations extrêmes au volant.

"Quand j'ai enlevé le limiteur de vitesse de la pitlane, [avoir] tout le couple était incroyable", explique-t-il. "Même lorsque l'on est à des régimes très bas, ça tire quand même. Ça a été le point le plus important pour moi, [avec] la vitesse de pointe, l'accélération et le freinage."

"Bien sûr, les vitesses dans les virages étaient plus élevées que ce qu'on a en IndyCar mais ça ne m'a pas autant frappé que l'accélération impressionnante et la facilité avec laquelle on peut disposer de toute cette puissance dès que l'on presse la pédale d'accélérateur. Les sensations sont complètement différentes [dans les virages]. Les sensations dans une IndyCar sont très différentes à cause de l'absence de direction assistée, donc le fait de se battre avec le volant ne se traduit pas vraiment dans une voiture de Grand Prix. Il fallait donc s'habituer à ralentir les mains."

Herta se dit "satisfait des temps" mais précise que "les ingénieurs sauront si l'on est rapide ou non en regardant les données". Justement, en attendant l'avis des ingénieurs, est-ce que le pilote américain se sent suffisamment rapide pour être compétitif en Formule 1 ? La question lui a été posée et selon l'intéressé, il n'y a qu'une seule réponse possible.

"Oui, oui… on ne peut pas dire non à cette question, sinon on ne serait pas un pilote professionnel. Donc oui, je pense que je suis suffisamment rapide", affirme-t-il. "Le temps nous dira si [McLaren] est d'accord. J'espère avoir plus d'opportunités [de monter] dans la voiture et j'espère pouvoir montrer [que je suis rapide]."

Colton Herta, McLaren MCL35M

Les séances d'essais libres officielles seraient un bon moyen pour Herta de faire ses preuves. Depuis cette saison, la réglementation oblige les équipes à aligner un pilote rookie à deux reprises en Essais Libres 1. McLaren ne s'est pas encore acquitté de cette tâche, il y a donc potentiellement deux sorties en Grand Prix qui attendent Herta.

Intéressé par les EL1, Herta a néanmoins reconnu que ces séances lui offriraient moins de temps de piste : "Je serais certainement ouvert [aux essais libres du vendredi]. Pour les essais TPC, il n'y a rien de mieux parce que l'on a la piste pour soi, on passe tout ce temps dans la voiture et c'est évidemment quelque chose que l'on n'a pas dans des EL1 de 60 minutes. Mais ce serait cool d'avoir un aperçu des voitures de 2022 et de les comparer à la voiture [de 2021]. Donc je serais partant."

Puisque deux Grands Prix de Formule 1 se sont tenus à Portimão entre 2020 et 2021, McLaren a de quoi mettre en perspective les données enregistrées sur la voiture de Herta. L'Américain et le directeur d'équipe, Andreas Seidl, conviennent toutefois qu'il est difficile voire impossible de comparer directement ses temps à ceux des pilotes titulaires, Lando Norris et Daniel Ricciardo, notamment en raison des conditions de piste différentes.

Seidl précise malgré tout que l'équipe fera des analyses et se montre ouvert quant à la possibilité d'aligner Herta en essais libres. "Dans les prochains jours, l'équipe analysera en détail les données pour se faire une première idée du potentiel montré par Colton dans notre voiture", indique-t-il. "Ensuite, nous aurons une image plus nette. Ce à quoi pourraient ressembler les prochaines étapes fera aussi partie de notre évaluation. Comme vous le savez, nous sommes obligés par la réglementation de faire rouler un rookie deux fois dans l'année dans des EL1. Nous prévoyons de le faire après la pause estivale donc nous avons encore du temps pour décider quand nous le ferons et qui sera dans la voiture."