Formule 1 GP de São Paulo

Herta a désormais sa Super Licence... Bottas reste confiant pour 2027

Avec sa dernière séance d'essais libres en Formule 1 au Grand Prix de São Paulo, Colton Herta a obtenu le point de Super Licence qui lui manquait pour pouvoir courir en F1.

Filip Cleeren

Publié: 6 nov. 2026, 17:05

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Photo de : Michael Potts / LAT images via Getty Images

Le pilote d'essais de Cadillac, Colton Herta, a enfin obtenu le dernier point de Super Licence nécessaire pour piloter en catégorie reine. Mais le titulaire Valtteri Bottas reste confiant quant à son avenir au sein de l'écurie.

Herta a disputé sa sixième séance d'essais libres du vendredi de la saison 2026 à Interlagos, atteignant le seuil requis de 100 km pour décrocher son 40e point de Super Licence, indispensable pour courir en F1.

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Cadillac pensait que l'ancien pilote d'IndyCar avait atteint ce seuil la semaine dernière au Mexique, mais il est rapidement apparu qu'un point manquait encore au Californien, en raison d'une confusion autour de ses précédents résultats en IndyCar. L'écurie américaine a corrigé cette erreur en lui confiant une nouvelle séance d'EL1, dans la voiture de Sergio Pérez.

Cela permet à l'équipe de garder toutes ses options ouvertes, alors qu'elle envisage soit de conserver Bottas pour une deuxième année aux côtés de Pérez, soit d'offrir à Herta ses débuts en Grand Prix l'an prochain.

Le temps, l'énergie et l'argent investis par Cadillac pour préparer Herta et lui permettre d'enchaîner les séances d'EL1 laissent penser que l'équipe est déterminée à promouvoir l'Américain de 26 ans dès l'an prochain.

Mais Bottas s'est montré confiant quant à son maintien en 2027 et s'est dit perplexe face à l'ampleur des rumeurs entourant sa place, après une saison difficile avec la rétive Cadillac MAC-26. Outre Herta, plusieurs autres pilotes ont soit eu des discussions privées avec Cadillac, soit publiquement postulé pour le baquet de Bottas, comme le pilote de réserve de Mercedes, Frederik Vesti.

"J'ai été assez surpris par le bruit qu'il y a eu à ce sujet", a déclaré Bottas jeudi. "Parce que je sais où j'en suis. Et tout ce que j'ai entendu, c'est que l'équipe est satisfaite de ce que je fais."

Valtteri Bottas

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Mais en même temps, on sait comment fonctionne ce sport. Tout le monde veut être en F1 et si quelqu'un voit une opportunité quelque part, il va tenter sa chance d'une manière ou d'une autre."

"Mais vu la façon dont notre équipe est structurée et dont les décisions pour l'avenir sont prises, tout doit être validé par le conseil d'administration. Et je crois que cette réunion n'a pas encore eu lieu. Je suis convaincu que rien n'a changé."

Bottas a été moins performant que son coéquipier Pérez, mais il a aussi dû composer avec de nombreux problèmes sur la première monoplace de Cadillac, le dernier en date étant un accident à haute vitesse à Mexico causé par une rupture de suspension. Cela rend ses performances plus difficiles à juger, mais le Finlandais, vainqueur de dix Grands Prix, assure que les bonnes personnes savent comment l'évaluer.

"Je pense que ceux qui savent, savent. C'est ce que je ressens. Et je bénéficie d'un bon soutien de ce côté-là", a affirmé le pilote de 37 ans. "Nous avons des problèmes plus importants à résoudre que les pilotes actuellement, et je pense que le Mexique en a été un bon exemple."

"L'équipe sait ce qu'elle peut tirer de moi quand tout fonctionne bien. Mais jusqu'ici, elle n'a pas vraiment livré une voiture avec laquelle je peux faire grand-chose. Mais honnêtement, c'est ce à quoi je m'attendais pour cette première année. Je suis venu ici pour essayer d'améliorer les choses pour l'avenir, certainement pas avec l'état d'esprit de me battre pour mon baquet."

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