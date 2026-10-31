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Confusion autour de la Super Licence de Colton Herta : on vous explique tout

La situation de Colton Herta concernant sa Super Licence F1 suscite la confusion : il lui manque finalement encore un point.

Ronald Vording

Publié: 31 oct. 2026, 13:38

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Photo de : Getty Images

La situation de Colton Herta concernant sa Super Licence a provoqué une grande confusion dans le paddock. Elle est liée à la saison 2025 d'IndyCar. Selon la FIA, Herta totalise actuellement 39 points et ne remplit donc pas encore les conditions pour demander une Super Licence.

Après avoir parcouru au moins 100 kilomètres lors de la première séance d'essais libres au Mexique, Colton Herta semblait avoir atteint les 40 points nécessaires pour obtenir une Super Licence, le document indispensable pour décrocher un baquet en Formule 1. La réalité s'est toutefois révélée bien plus complexe. Selon la FIA, il lui manque encore un point.

La confusion autour de la saison 2025 d'IndyCar

Commençons par rappeler les règles. Il existe deux façons de comptabiliser les 40 points nécessaires à l'obtention d'une Super Licence à partir des résultats obtenus dans d'autres championnats. La FIA peut prendre en compte soit l'ensemble des points marqués au cours des trois années civiles précédentes, soit les points obtenus pendant les deux années précédentes, auxquels s'ajoutent ceux de la saison en cours.

"Le pilote doit avoir accumulé au moins 40 points. La FIA prendra en compte le nombre de points accumulés soit (i) au cours de la période de trois années civiles précédant immédiatement l'année de la date de la demande, soit (ii) au cours de la période de deux années civiles précédant immédiatement l'année de la date de la demande, auxquels s'ajoutent les points accumulés pendant l'année civile de la demande, selon la période la plus favorable", précise le Code sportif international de la FIA.

Dans le cas de Herta, c'est apparemment la première option qui s'applique : les trois années précédentes, auxquelles s'ajoutent les séances d'essais libres de F1 auxquelles il a participé cette saison, puisque ces dernières ne sont pas rattachées à une année spécifique. L'Américain a ainsi obtenu 35 points grâce à ses résultats en IndyCar - nous y reviendrons – et en a gagné quatre supplémentaires grâce à ses apparitions en essais libres de Formule 1.

C'est précisément le décompte des points obtenus en IndyCar qui a semé le doute dans le paddock de Mexico, avec une interrogation : Herta en possède-t-il 35 ou 36 ?

L'un de ces points remonte à la saison 2023 d'IndyCar, 30 autres datent de la saison 2024, lors de laquelle il a terminé vice-champion, tandis que toute la confusion restante concerne l'année 2025.

En consultant les résultats de la saison 2025 d'IndyCar sur Internet, notamment sur la page Wikipédia de Herta, on constate qu'il figure à la septième place du championnat. Un classement qui ne lui rapporte que quatre points pour la Super Licence. Herta a terminé la saison à égalité de points avec Felix Rosenqvist.

Colton Herta en IndyCar avec Andretti.

Photo de: Penske Entertainment

Dans un premier temps, lorsque la FIA a procédé à ses vérifications en juillet, Herta figurait à la sixième place du classement IndyCar, ce qui lui aurait rapporté six points. Avec ces six points, il aurait désormais atteint un total de 41, dépassant ainsi le seuil requis de 40. C'était d'ailleurs la conviction largement partagée dans le paddock juste après la première séance d'essais libres.

Cette interprétation s'est toutefois révélée incorrecte. La FIA a ensuite indiqué à Motorsport.com qu'après des vérifications supplémentaires, Herta avait définitivement été classé septième de la saison 2025 d'IndyCar. Il ne totalise donc que 39 points à ce stade et ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa Super Licence.

Herta doit donc participer à une séance d'essais libres supplémentaire en Formule 1 pour satisfaire aux exigences. Cadillac pourrait lui offrir cette occasion lors du prochain Grand Prix de São Paulo ou du prochain rendez-vous de la F1 sur le sol américain, à Las Vegas. L'écurie a déjà fait part de son intention de lui confier d'autres séances d'essais libres. L'Américain devrait donc atteindre les critères requis, mais, selon la FIA, ce n'est pas encore le cas au Mexique.

Quelle est la durée de validité de la Super Licence et quelles conséquences pour Cadillac ?

Une autre question mérite d'être posée : combien de temps la Super Licence de Herta restera-t-elle valable une fois qu'il pourra officiellement en faire la demande et l'obtenir auprès de la FIA ?

En théorie, une Super Licence n'est valable qu'un an. On pourrait donc penser que c'est maintenant ou jamais pour Herta et que son éventuelle arrivée en F1 doit nécessairement avoir lieu en 2027. Cette interrogation est liée aux 30 points obtenus lors de la saison 2024 d'IndyCar, qui pourraient expirer après 2027.

Toutefois, lorsque Motorsport.com a interrogé la FIA à ce sujet, la réalité s'est révélée un peu plus complexe, mais aussi plus favorable à Herta. Certes, la Super Licence elle-même n'est valable qu'un an, mais le fait d'en avoir obtenu une ouvre également une période de sécurité de trois ans.

Cette possibilité repose sur l'article 13.1.5 b du Code sportif international, qui précise qu'il est également possible d'obtenir une nouvelle Super Licence dans les conditions suivantes :

"Le pilote doit également satisfaire à au moins l'une des exigences suivantes :

"b) Avoir obtenu une Super Licence (à l'exclusion d'une Super Licence limitée aux essais libres) et avoir, avant de soumettre sa demande, effectué au moins 100 km lors d'une séance d'essais libres d'une compétition du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, au cours de l'une des trois années précédentes."

Colton Herta en EL1 à Mexico.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Concrètement, cela signifie qu'une fois qu'un pilote a obtenu une Super Licence, puis que celle-ci arrive à expiration au bout d'un an, il entre dans la catégorie des anciens titulaires d'une Super Licence.

Ces anciens titulaires peuvent demander une nouvelle Super Licence sans avoir à satisfaire une nouvelle fois à l'exigence des 40 points, à condition d'avoir parcouru au moins 100 kilomètres lors d'une séance d'essais libres de F1.

Cela signifie que, dès lors que Herta aura obtenu sa Super Licence, Cadillac disposera d'une période de trois ans pour lui offrir une opportunité en Formule 1, si l'écurie américaine souhaite aller dans cette direction. Si cette opportunité ne se présente pas immédiatement en 2027, les 30 points obtenus en IndyCar en 2024 finiront effectivement par expirer. Mais Herta pourra retrouver sa Super Licence au cours des années suivantes en participant à une seule séance d'essais libres, sans avoir à se soucier à nouveau du seuil des 40 points.

Officiellement, Cadillac doit encore confirmer son duo de pilotes pour 2027. Le contrat de Sergio Pérez a été renégocié et prolongé jusqu'à au moins 2029 avant son Grand Prix à domicile, au Mexique. Mais à Austin, Marcin Budkowski a refusé de répondre par un simple "oui" à une question pourtant très directe de l'animateur de la conférence de presse de la F1.

Le directeur de l'écurie a été interrogé sur la durée des contrats des deux pilotes, et notamment sur le fait de savoir s'ils étaient tous les deux engagés au-delà de la saison en cours. Budkowski a esquivé la question, expliquant que la conférence de presse de la FIA n'était pas le lieu approprié pour aborder ce sujet.

Il a ainsi laissé la porte ouverte à un éventuel changement de pilote avant la saison 2027 de F1. Interrogé par Motorsport.com, Valtteri Bottas a ensuite assuré qu'il ne s'inquiétait pas encore de la possibilité de perdre son baquet en Formule 1.

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