En combien de temps un pilote F1 doit-il sortir de son cockpit ?

La sécurité est l'élément clé autour duquel sont bâties les règles en Formule 1, et notamment en matière technique. Parmi les nombreux éléments mis en place pour garantir que les Grands Prix se courent dans les conditions les plus optimales, de nombreux tests sont effectués pour s'assurer que les écuries et les pilotes, mais aussi les officiels, sont bien conscients des enjeux et préparés à faire face aux pires situations.

Le test de sortie du cockpit F1

L'un de ces tests concerne directement la sécurité du pilote et sa capacité à quitter le plus vite possible son cockpit en cas de danger. L'idée est ici de vérifier que le pilote est à la fois physiquement apte à mettre tout en œuvre pour descendre de sa voiture une fois celle-ci à l'arrêt, pour n'importe quelle raison, mais aussi qu'il peut le faire sans être entravé par les différents éléments qui se trouvent entre lui et la liberté.

Fernando Alonso dans son cockpit.

La sortie rapide d'un cockpit, quand elle est possible, est un réflexe naturel, et c'est d'autant plus vrai pour des pilotes qui viennent de subir des gros chocs et veulent spontanément vérifier que tout va pour le mieux, plus encore pour les incidents impliquant des voitures retournées ou des incendies. Il n'est toutefois pas toujours recommandé d'y procéder, à la fois car des blessures peuvent être aggravées mais également parce qu'il existe potentiellement un risque de suraccident dans certaines conditions qui rendrait la sortie du cockpit plus dangereuse que d'y rester.

Que dit le règlement sur le test de sortie du cockpit F1 ?

C'est le Règlement Technique de la FIA qui pose les bases du test effectué par les officiels lors de la préparation des Grands Prix. Mercedes a filmé et diffusé la vidéo du test effectué par Lewis Hamilton plus tôt cette saison (voir ci-dessus), afin de montrer ce qu'il est demandé au pilote.

Voici comment les règles décrivent ce qui est exigé :

"Article 12.5.1 : Entrée et sortie

Le pilote doit pouvoir entrer dans le cockpit et en sortir sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une porte ou de retirer un élément de la voiture autre que le volant ou l'appui-tête tels que définis à l'article 12.6.1.

Depuis sa position assise normale, avec tous les harnais de sécurité attachés et en portant son équipement de pilotage habituel, le pilote doit être capable d'enlever le volant et de sortir de la voiture en 7 secondes, puis de remettre le volant en place en 12 secondes maximum.

Pour ce test, la position des roues directrices sera déterminée par le délégué technique de la FIA et après le replacement du volant, le contrôle de la direction doit être maintenu."

Max Verstappen s'extrait de son cockpit.

Comme l'explique le règlement et le montre la vidéo de Mercedes, les pilotes ont donc un temps imparti pour sortir du cockpit et encore cinq secondes derrière pour replacer leur volant. Comme souvent, un tel test pose des exigences plus sévères que les situations en piste où il est très rare de voir un pilote sortir de son cockpit en urgence tout en replaçant le volant en moins de 12 secondes. Mais le but du test est de s'assurer que cela est faisable en dépit de l'équipement de sécurité.

Gare d'ailleurs aux pilotes qui ne replacent pas eux-mêmes leur volant après un abandon, puisqu'ils sont généralement punis d'une amende.

Qu'a changé le Halo dans le test de sortie du cockpit F1 ?

Alors qu'il est un dispositif de sécurité désormais totalement accepté, que ce soit par les pilotes, les responsables d'équipes ou les fans, et salué pour le rôle décisif qu'il a pu jouer dans plusieurs incidents graves depuis son introduction, le Halo est dans les faits plutôt un obstacle à une sortie rapide, même si d'un autre côté, il permet aux pilotes d'avoir une prise pour s'extraire.

Aussi, lorsque ce dispositif a été officiellement rendu obligatoire par la FIA à partir de 2018, le temps pour sortir du cockpit est passé de cinq à sept secondes, et celui pour replacer le volant de 10 à 12 secondes.