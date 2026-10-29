Formule 1 GP des États-Unis

Comment le circuit d'Austin se transforme en complexe de loisirs

Le Circuit des Amériques, qui accueille le Grand Prix des États-Unis de F1, a changé de visage en 2026. Le site poursuit sa transformation en complexe de loisirs ouvert toute l'année, avec un parc d'attractions, un nouveau club privé et un futur circuit automobile.

Filip Cleeren

Publié: 29 oct. 2026, 06:30

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pour les spectateurs présents sur place comme pour les téléspectateurs qui suivent le Grand Prix des États-Unis de F1, le changement est difficile à manquer. Le virage 1 du Circuit des Amériques affiche un tout autre visage cette année, avec l'arrivée d'un immense bâtiment de plusieurs étages destiné à accueillir un club privé.

Reliée au paddock principal par un téléphérique qui traverse la piste, cette nouvelle structure d'hospitalité sert ce week-end d'extension au prestigieux Paddock Club de la F1. À partir du 2 janvier, elle deviendra un club privé réservé à ses membres, baptisé "The Circuit", alors que le site adoptera un fonctionnement privé au début de l'année prochaine.

"Il ne s'agit pas d'un abonnement annuel au sens traditionnel du terme", explique Parris Mullins, vice-président du COTA chargé du sport automobile. "C'est davantage comparable à un country club. Il y a des cotisations annuelles pour entretenir les installations et couvrir les frais de personnel, mais les frais d'adhésion sont payés une seule fois et donnent, en substance, accès au club à vie."

"Nous avons reçu plus de 50 nouvelles demandes au cours des dernières 24 heures, avant même ce week-end de course. Avant son début, environ 600 personnes nous avaient déjà contactés. Nous avons échangé individuellement avec près de 140 d'entre elles, et beaucoup ont commencé à verser des acomptes et à signer des contrats."

"Il n'y aura jamais plus de 300 membres. Nous limitons les adhésions nord-américaines à 250. Les 50 places restantes seront réparties entre des membres internationaux et des entreprises."

La vue depuis le nouveau Clubhouse du COTA.

Photo de: Filip Cleeren

Cette nouvelle installation n'est toutefois pas uniquement le fruit de l'initiative de Bobby Epstein, le président du COTA. Elle s'inscrit dans une volonté plus large de la direction de la F1 d'améliorer considérablement l'offre d'hospitalité sur l'ensemble du calendrier.

"Une grande partie du renouvellement de notre contrat dépendait également de ce projet", ajoute Mullins. "Nous devions améliorer à la fois l'expérience des membres du club et celle des clients du Paddock Club. La F1 s'y est fortement engagée. Le sport a grandi et certains marchés exigent ce type d'équipements. Il faut continuer à améliorer l'offre proposée."

La décision du COTA de passer à un fonctionnement privé a néanmoins des conséquences : le circuit ne sera plus accessible pour les journées de roulage ni aux clubs automobiles régionaux. Mais une solution se profile déjà. Sur une parcelle vierge située au nord du tracé actuel de la F1, le COTA a élaboré un projet avancé de deuxième circuit, plus court, conçu pour accueillir aussi bien des voitures que des motos.

"Un deuxième circuit va être construit, principalement parce que nous sommes conscients de priver d'un lieu de pratique plusieurs personnes et organisations qui sont nos partenaires depuis l'ouverture du circuit", explique Mullins. "Le développement du sport automobile, notamment dans la région, est très important pour nous. Nous n'allons pas construire une nouvelle installation homologuée FIA Grade 1, car ce n'est pas nécessaire. Nous voulons plutôt créer quelque chose qui réponde aux besoins de la communauté locale du sport automobile, lui permette de continuer à utiliser un circuit et lui offre un accès à un coût bien inférieur."

"Il y a évidemment un certain prestige associé au COTA. Je sais que les gens aiment pouvoir dire qu'ils ont roulé avec leur voiture sur le circuit du Grand Prix, et nous regrettons que cela ne soit plus toujours possible sans être membre. Mais nous voulons leur offrir un endroit où ils pourront piloter, profiter du sport automobile et continuer à pratiquer leur passion à la base."

Si les détails restent encore limités, le tracé du futur circuit, dont le dessin n'a pas été dévoilé, a déjà été défini. Le COTA envisage également d'y accueillir des championnats de sport automobile de moindre envergure. Conçu selon les normes FIA Grade 3, le circuit serait adapté aux voitures de tourisme, aux voitures de sport et aux monoplaces d'entrée de gamme.

En n'ayant pas à répondre aux exigences des voitures de F1, Mullins estime qu'il sera possible de concevoir une piste mieux adaptée aux voitures de sport hautes performances et à ceux qui les conduisent.

"Nous voulons créer quelque chose d'amusant, avec une personnalité différente de celle du circuit du Grand Prix. Le COTA a été conçu pour répondre aux exigences d'un seul grand week-end de course. J'aimerais que le nouveau tracé comporte des virages que nous n'avons pas ici. Nous n'avons, par exemple, aucun virage relevé : je pense donc que le nouveau circuit devrait en avoir un. Il devrait également comporter une chicane emblématique. Nous voulons des éléments dont les pilotes pourront profiter avec les voitures qu'ils amènent sur la piste. Le tracé devra être beaucoup mieux adapté à ces véhicules."

Oliver Bearman saluant le public.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur le calendrier de construction du deuxième circuit, Mullins n'a pas souhaité s'engager sur une date précise. Le COTA entend néanmoins avancer rapidement afin de ne pas priver trop longtemps les clubs automobiles et les pilotes locaux d'un lieu où rouler.

"Nous devons encore finaliser tous les éléments et suivre la procédure avec la municipalité", explique-t-il. "Nous avons suffisamment avancé pour pouvoir dire que nous voulons mener ce projet à bien le plus tôt possible. Nous ne voulons pas que la communauté locale du sport automobile reste trop longtemps sans installation, mais nous devons également faire les choses correctement."

Le COTA continue de se présenter comme le "Grand Prix du peuple", avec jusqu'à 440 000 spectateurs accueillis sur l'ensemble du week-end de F1. En transformant progressivement le site en un immense parc de loisirs, les organisateurs veulent tirer parti de l'évolution du public de la F1 à l'ère post-Netflix.

Cette ambition se traduit au sens propre par les montagnes russes du nouveau parc d'attractions COTALAND, qui longent le troisième secteur du circuit. Mais le Grand Prix perpétue également sa tradition de grands concerts en fin de journée, tout en s'appuyant sur la popularité du sport universitaire et de la culture gastronomique d'Austin.

Le renouvellement du contrat de la F1 jusqu'en 2034 offre au COTA la stabilité nécessaire pour amortir ces investissements à long terme et en faire des sources de revenus tout au long de l'année. COTALAND s'inscrit dans cette stratégie, tout comme le club privé exclusif et le deuxième circuit.

Le COTA n'oublie toutefois pas que sa mission première reste de divertir les nombreux fans de F1 pendant le week-end de course.

"La Formule 1 fournit le spectacle en piste. Notre rôle est de le compléter entre les séances", reconnaît Mullins. "Les concerts ont constitué la première étape. Ce que Bobby a mis en place dans ce domaine était vraiment novateur."

"Au bout du compte, c'est du sport, mais c'est aussi du divertissement. Nous voulons divertir les gens."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Max Verstappen absent en EL1 au Mexique avec Red Bull

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Filip Cleeren





Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



15 h



Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac





Wolff défend Russell après les critiques de Marko sur son avenir en F1



Formule 1



Formule 1 18 h



Wolff défend Russell après les critiques de Marko sur son avenir en F1





Audi F1 retrouve un patron à la tête de son département moteur



Formule 1



Formule 1 21 h



Audi F1 retrouve un patron à la tête de son département moteur

Dernières actus





Comment le circuit d'Austin se transforme en complexe de loisirs



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



Comment le circuit d'Austin se transforme en complexe de loisirs





Max Verstappen absent en EL1 au Mexique avec Red Bull



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



12 h



Max Verstappen absent en EL1 au Mexique avec Red Bull





Le MotoGP cherche un compromis avec les pilotes pour le Grand Prix du Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



14 h



Le MotoGP cherche un compromis avec les pilotes pour le Grand Prix du Qatar





Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



15 h



Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire