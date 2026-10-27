Formule 1 GP des États-Unis

Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis

Oscar Piastri a laissé passer Lando Norris dès le début de la course à Austin. Une décision qui avait tout son sens, comme l'explique Andrea Stella.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publié: 27 oct. 2026, 16:00

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Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a expliqué pourquoi l'écurie avait demandé à Oscar Piastri de laisser passer Lando Norris lors du Grand Prix des États-Unis de Formule 1.

Piastri et Norris occupaient la quatrième ligne sur la grille de départ du Circuit des Amériques, après avoir échoué à rivaliser avec les Mercedes, les Red Bull et les Ferrari en Q3.

Au cours des sept premiers tours de course, Piastri a toutefois perdu près d'une seconde par tour sur le leader, Kimi Antonelli, avec un déficit moyen de 0,997 seconde en excluant le premier tour. Il n'a pas non plus réussi à suivre le rythme de George Russell, pourtant en difficulté, qui creusait l'écart à raison de deux dixièmes par tour.

Norris s'est plaint à la radio d'être "gêné" par son coéquipier. McLaren a alors demandé à l'Australien de le laisser passer, ce qu'il a fait au virage 1 du huitième tour. Norris a ensuite creusé un écart de quatre secondes en sept tours.

"Nous avions constaté pendant le week-end que Lando était un peu plus rapide qu'Oscar", a expliqué Stella. "C'est un circuit sur lequel Lando excelle et où Oscar, au contraire, rencontre un peu plus de difficultés."

Lando Norris, Andrea Stella et Oscar Piastri.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Cette année, en particulier, c'est compliqué pour Oscar, car sa grande force est sa capacité à construire son rythme. Une fois qu'il a établi ses repères, il peut progresser très efficacement tour après tour. Mais ici, chaque tour est différent. Ce sont donc des conditions qui mettent Oscar en difficulté et dans lesquelles Lando peut, au contraire, exploiter sa propre force : sa capacité à s'adapter aux conditions, notamment lorsque la voiture glisse."

"Compte tenu de ce contexte, nous avions discuté avant la course de la possibilité de donner une chance à Lando s'il se retrouvait derrière Oscar et que ce dernier ne parvenait pas à suivre les voitures devant lui. L'idée était de voir si Lando pouvait attaquer les voitures de tête. C'est ce que nous avons fait."

Cette décision revêtait une importance particulière pour McLaren après l'accrochage entre ses deux pilotes lors de la course sprint de Singapour.

"C'est une manière de démontrer qu'en tant qu'équipe, avec nos pilotes, nous nous soucions de l'intérêt collectif. C'est toujours ce dont nous avons parlé", a ajouté Stella.

"Et surtout après Singapour, nous avons insisté sur l'importance de travailler tous ensemble pour permettre à McLaren de retrouver la position que nous visons : Oscar et Lando en première ligne en qualifications, puis en lutte pour la victoire. Ensuite, nous gérons la concurrence interne. Mais jusque-là, nous devons tous contribuer à remettre McLaren sur la voie du succès."

Comment Norris a tenté de décrocher le podium

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren a opté pour une stratégie à un seul arrêt afin de tenter de rivaliser avec les autres top teams dimanche, tandis que les Ferrari et Max Verstappen ont effectué deux arrêts. Norris a ainsi conservé la deuxième place jusqu'au 46e tour, avant de céder face à ces trois pilotes. Il est néanmoins parvenu à dépasser Isack Hadjar et Russell grâce à un undercut pour terminer cinquième. Piastri a lui aussi devancé la Mercedes pour finir septième.

"Nous avons essayé d'exploiter les pneus durs qui, lors des essais, semblaient compétitifs, et nous savions que les autres s'orientaient vers les gommes les plus tendres de l'allocation", a expliqué Stella. "Après avoir observé le premier relais et constaté qu'ils rencontraient quelques difficultés, nous avons été encouragés dans l'idée que les pneus durs pouvaient nous permettre de revenir sur eux."

"Nous avons effectivement réduit l'écart sur les deux Ferrari et Verstappen lors du deuxième relais. À un moment donné, nous avons simplement décidé de miser sur un seul arrêt, car avec deux arrêts, nous serions toujours restés derrière. La stratégie à un arrêt nous donnait la possibilité de profiter d'une voiture de sécurité, qui n'est jamais intervenue. Nous attendons toujours une compensation pour ce qui s'est passé à Madrid : elle finira par arriver", a ajouté l'Italien, en référence à la victoire potentielle perdue par Norris après l'intervention malvenue d'une VSC sur le Madring.

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Nous avons également essayé de voir ce qu'il restait dans les pneus durs, mais honnêtement, nous savions qu'il était très, très improbable de pouvoir maintenir Verstappen et surtout Leclerc derrière nous. Pour Hamilton, nous pensions que cela dépendrait davantage de la fin de vie des pneus durs. Personne ne pouvait le savoir à l'avance, mais cela valait la peine d'essayer."

"Nous sommes satisfaits de l'exécution de la stratégie et du fait d'avoir, dans une certaine mesure, compris quels pneus il fallait utiliser aujourd'hui. Nous sommes également satisfaits de constater que la voiture semble avoir progressé grâce aux évolutions. Mais nous devons améliorer nos performances en qualifications et continuer à faire progresser la voiture si nous voulons lutter régulièrement pour ses podiums et, surtout, pour ses victoires."

McLaren reste sur une série de quatre Grands Prix consécutifs sans podium, sa plus longue période de disette en la matière depuis les deux dernières manches de la saison 2023 et les deux premières de sa campagne 2024.

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