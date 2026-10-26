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Pourquoi Antonelli place sa victoire à Austin avant sa folle remontée à Monza

Le futur champion du monde de Formule 1 s'était imposé en partant du fond de grille au Grand Prix d'Italie, mais il estime que sa victoire depuis la pole position à Austin était encore meilleure.

Ed Hardy

Publié: 26 oct. 2026, 14:56

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Kimi Antonelli a signé une victoire sensationnelle en partant de la 19e place au Grand Prix d'Italie, mais le futur champion du monde de Formule 1 estime que son succès depuis la pole position à Austin était encore plus marquant.

Le pilote Mercedes avait été contraint de s'élancer depuis la dernière ligne à Monza, en septembre, en raison d'un changement d'unité de puissance. Le jeune Italien avait néanmoins remonté le peloton pour s'imposer.

Antonelli avait ainsi décroché sa septième victoire d'une saison 2026 dominée de bout en bout, avant de remporter une huitième course lors de l'épreuve suivante, à Madrid. Il a ensuite attendu le mois d'octobre pour signer son neuvième succès, sur le Circuit des Amériques.

Sa victoire de dimanche était très différente de celle de Monza. Parti en pole position, il a parfaitement exécuté une stratégie à un seul arrêt, tandis que ses principaux rivaux optaient pour deux passages aux stands. Il s'est ainsi imposé avec 13 secondes d'avance sur Charles Leclerc, deuxième.

"À Monza, nous avions clairement la voiture la plus rapide", a réagi Antonelli. "Nous étions tout simplement très rapides, donc c'était évidemment incroyablement spécial de gagner en partant de l'arrière. Mais c'est aussi un circuit où il était relativement facile de dépasser, et nous étions tellement rapides. Monza a clairement été une victoire très spéciale, dont je me souviendrai toute ma vie."

"Mais celle-ci était probablement meilleure en termes d'exécution, parce que la manière dont nous avons progressé et construit notre performance tout au long du week-end était très bonne."

Kimi Antonelli avait frappé fort à Monza.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Antonelli possède désormais 123 points d'avance sur son coéquipier George Russell, deuxième du championnat. Il ne lui manque donc que deux points au Mexique, le week-end prochain, pour décrocher son premier titre mondial.

Il pourrait ainsi être sacré à quatre manches de la fin d'une saison particulièrement remarquable pour celui qui dispute sa deuxième année en Formule 1. À l'aube de cette nouvelle réglementation, son coéquipier était pourtant considéré comme le favori pour le titre.

"Eh bien, c'est assurément une bonne surprise jusqu'ici cette saison", a ajouté Antonelli. "Bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Il reste quelques courses durant lesquelles je veux simplement faire du bon travail et continuer à me battre pour gagner."

"Ce serait bien de terminer sur une bonne note. Mais oui, avec le recul, il y a encore des choses sur lesquelles travailler et que je dois améliorer, que ce soit mon état d'esprit dans certaines situations ou ma manière de gérer certains scénarios.

"Je disposerai évidemment de davantage de temps en fin de saison pour revenir sur tout cela : ce qui s'est bien passé et ce qui aurait pu être mieux. Mais c'est clairement une saison très régulière jusqu'ici, et nous allons essayer de maintenir ce niveau jusqu'au bout."

Les progrès réalisés par Antonelli entre sa première et sa deuxième saison ont donc été considérables. Sa manière d'aborder le week-end d'Austin a clairement illustré cette évolution.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pour la première fois, il avait l'occasion de décrocher le titre. Plutôt que de se laisser déstabiliser par cet enjeu, il a abordé la course comme une épreuve ordinaire. Une approche qui lui offre désormais une excellente occasion d'être sacré au Mexique.

"J'ai beaucoup de chance, car je suis entouré de personnes formidables", a-t-il expliqué. "Dans l'équipe, j'ai mon père, qui m'accompagne toujours, ainsi que mon préparateur mental."

"J'ai vraiment un excellent entourage, qui m'aide à être plus détendu et à ne pas m'inquiéter de ce genre de choses. Ils m'aident à faire abstraction de tout le bruit autour de moi, ce qui me permet aussi de profiter du week-end et d'être performant."

"Évidemment, on a beaucoup parlé du championnat. Je ne vais pas mentir : jeudi, il était énormément question du titre et de tout ce qui l'entoure. J'ai simplement essayé de ne pas m'en préoccuper et de me concentrer sur le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, c'était un résultat très important pour moi et pour l'équipe."

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