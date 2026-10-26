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Formule 1 GP des États-Unis

Russell déconcerté par son manque de rythme malgré les évolutions de Mercedes

Le pilote Mercedes a terminé huitième, tandis que son coéquipier Kimi Antonelli a dominé la course depuis la pole position.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 26 oct. 2026, 05:42

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell cherche désespérément des réponses après avoir manqué de rythme au Grand Prix des États-Unis, alors que son coéquipier Kimi Antonelli se rapproche du titre mondial de Formule 1.

Antonelli a dominé la course de dimanche à Austin depuis la pole position, tandis que Russell, parti sixième, a terminé huitième après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré avantage d'un passage hors piste dans le premier tour.

L'incident s'est produit alors que le Britannique défendait sa position face à Oscar Piastri à l'approche du virage 12. Sorti de la piste, il a repris la course devant la McLaren, conservant ainsi sa position.

Cette pénalité a toutefois eu peu d'incidence sur son résultat final. Sans cette sanction, il aurait théoriquement terminé septième, devant l'Australien, avec seulement deux points supplémentaires à la clé.

Interrogé par Sky Sports sur ses difficultés actuelles, Russell a répondu : "C'est simplement que je ne suis pas assez rapide, sincèrement."

"Je dois essayer de comprendre pourquoi. C'est étrange d'être aussi loin, alors j'espère que je trouverai des réponses quelque part. Mais, pour l'instant, je n'en ai pas."

Le résultat de Russell intervient malgré les évolutions récemment apportées à la W17. Le Britannique estime que la monoplace dispose d'une "fenêtre de réglages étroite", comme l'illustre son niveau de performance irrégulier depuis l'introduction de ces nouveautés en Malaisie.

Lors de cette épreuve, Antonelli avait terminé deuxième derrière Max Verstappen, intouchable, tandis que Russell semblait en mesure de décrocher la troisième place avant qu'une défaillance de son unité de puissance en fin de course ne le contraigne à l'abandon.

À Singapour, Verstappen s'était de nouveau imposé, avec Antonelli à la troisième place. Russell avait quant à lui terminé à une modeste neuvième position. Le Britannique reste ainsi sur trois Grands Prix consécutifs sans podium, au terme d'une saison 2026 particulièrement difficile.

George Russell (Mercedes)

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

S'exprimant plus tard devant la presse écrite à Austin, Russell a précisé : "Le rythme n'était pas bon lors du premier relais."

"Mais, quand je suis ressorti des stands avec les pneus durs, j'ai probablement réalisé six tours au cours desquels j'étais sur le même rythme que Kimi. Ensuite, j'ai rattrapé Oscar et je n'ai tout simplement pas réussi à le dépasser."

"Six bons tours, 50 mauvais. Je veux comprendre pourquoi le rythme était aussi mauvais lors du premier relais. La pénalité était également un peu ridicule, mais c'était au moins l'une de mes préoccupations parmi toutes celles que m'a laissées ce week-end catastrophique."

Ces résultats rendent un sacre d'Antonelli dès le Grand Prix du Mexique, le week-end prochain, de plus en plus probable. L'Italien compte 123 points d'avance sur Russell, alors qu'il reste 125 points à distribuer avant les cinq dernières manches de la saison.

Russell ne possède plus qu'un point d'avance sur Lewis Hamilton, troisième, et compte six points de plus que Verstappen, quatrième. De son côté, Mercedes se dirige vers le titre constructeurs avec 133 points d'avance sur Ferrari.

"Pour moi, l'essentiel est que nous remportions le championnat constructeurs", a déclaré Russell. "Pour l'équipe, évidemment, j'aimerais terminer meilleur des autres, mais les deuxième, troisième ou cinquième places ne font pas de vous un champion. Ça ne signifie donc rien."

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