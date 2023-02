Le futur avec Audi aide déjà Sauber, selon ses pilotes

Charger le lecteur audio

Malgré l'annonce de l'arrivée d'Audi en Formule 1 dans le cadre d'une prise de contrôle de Sauber, c'est bien sous l'identité d'Alfa Romeo, partenaire de la structure suisse depuis 2018 et qui lui a donné son nom à partir de 2019, que la saison 2023 va être courue.

Une situation symboliquement étrange qui s'accompagne de changements importants dans la structure de direction puisque Frédéric Vasseur est parti chez Ferrari, pour être remplacé au poste de PDG de Sauber par Andreas Seidl. Ce dernier a ensuite nommé Alessandro Alunni Bravi au poste de représentant de l'écurie, agissant dans les faits comme un directeur, lors des week-ends de Grands Prix.

Concrètement, même si Audi a commencé sa prise de participation dans le capital de Sauber, il faudra donc attendre 2026 pour que l'équipe batte pleinement pavillon aux quatres anneaux. Entretemps, c'est donc à une période de transition où l'écurie sera équipée des moteurs Ferrari qu'il va falloir s'atteler.

En dépit de ce paysage encore mouvant, Valtteri Bottas estime que l'implication d'Audi ne peut être qu'une bonne chose à court terme : "Tout d'abord, je pense que pour tout le monde dans l'équipe et à l'usine, ce qui est vraiment positif, c'est que tout semble vraiment stable", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur le rachat progressif par le constructeur allemand et le changement d'identité.

"C'est presque comme si l'équipe avait une base concrète, que tout, quoi qu'il arrive avec les noms et les autres choses, se présente bien pour l'avenir. Et avec Alfa Romeo encore un an avec l'écurie, je pense que le mieux est de se concentrer sur cette année. Évidemment, c'est vraiment dommage de voir Alfa Romeo quitter la discipline, car je pense que c'est une super marque. Et elle devrait avoir sa place en F1. Mais c'est comme ça, le monde change."

Zhou Guanyu et Valtteri Bottas.

"Ensuite, nous [verrons] le reste après cette année, que ce soit Sauber ou non, cela ne va pas réellement changer quoi que ce soit dans la structure de l'équipe, ce sera juste un changement de nom. C'est tout. Savoir que le soutien d'Audi va arriver ne peut être que positif. On n'a donc pas vraiment à s'inquiéter de ces appellations, ou de quoi que ce soit d'autre. Je pense que tout le monde est dans une bonne situation."

Même constat du côté de Zhou, qui insiste également sur l'importance de cette ultime saison sous les couleurs d'Alfa Romeo : "De mon côté, je suis très heureux, tout d'abord de voir de quelle manière l'avenir de l'équipe se dessine. J'ai également discuté avec les gens qui nous entourent, et tout le monde est très motivé, car les dernières années ont été assez difficiles, avec des départs et des arrivées, de nouveaux visages et de nouveaux membres. Mais désormais, on voit vraiment de quoi l'avenir sera fait pour cette équipe. Donc ça nous pousse, les pilotes et les ingénieurs, à faire de notre mieux pour améliorer la voiture chaque année."

"Cette saison, il s'agit surtout d'essayer de terminer en beauté pour Alfa Romeo, et il y aura des événements très spéciaux sur des circuits comme Monza. C'est une grande marque historique, et c'est avec elle que j'ai commencé mon aventure en F1. D'autre part, si on regarde l'équipe, je pense qu'elle ne peut qu'être meilleure parce que plus de personnes peuvent être impliquées dans le futur. Ainsi, avec la construction de Hinwil, de toute l'usine, il semble qu'il y ait un avenir très brillant devant nous."

Adam Cooper