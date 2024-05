Comment Mercedes a tenté d'inverser la tendance à Miami

Après une série d'expérimentations lors des premières courses de la campagne, Mercedes pense avoir enfin trouvé la direction à suivre pour proposer un package qui soit à la fois rapide dans les virages à haute vitesse, mais qui ne sacrifie pas non plus trop de performance dans les sections lentes.

Le patron de l'équipe, Toto Wolff, a qualifié ces derniers mois de "courbe d'apprentissage douloureuse", mais il estime que les choses sont en train de s'améliorer car il affirme que l'usine est maintenant à pied d'œuvre pour préparer une série de développements qui, espère-t-il, lui permettront de se rapprocher des avant-postes.

"Le bureau d'études est à pied d'œuvre et les départements de production et d'exploitation sont à fond", a-t-il déclaré. "L'équipe de course a fait du bon travail, alors toutes les usines ont vraiment passé la vitesse supérieure afin d'apporter à la voiture des éléments qui, selon nous, peuvent être très utiles."

La majeure partie des modifications apportées à Miami ont été déployées à l'abri des regards, le plafond du soubassement ayant été reconfiguré pour augmenter la charge locale à l'avant de la structure et modifier la distribution du flux d'air vers la section arrière et le diffuseur.

Ces changements ne sont peut-être pas visibles, mais il est clair qu'ils ont eu un impact sur le design de l'ailette de bord, car la partie avant de cette pièce est désormais plus agressive et présente cinq stries sur toute sa longueur, au lieu de deux (image ci-dessus). Les stries sont également plus marquées que les précédentes, puisqu'elles créent un profil en fer à cheval qui s'éloigne du bord de fuite au lieu de s'y terminer.

Outre les modifications apportées au plancher, Mercedes a également apporté quelques éléments spécifiques au circuit de Miami. Il s'agit notamment d'une option de flap d'aileron avant avec une corde plus courte pour aider à équilibrer la voiture d'avant en arrière (nouvelle spécification en haut, dans l'image de gauche ci-dessus, les petites flèches rouges montrent à quel point le flap supérieur a été réduit).

Par ailleurs, pour faciliter le refroidissement de l'unité de puissance et des équipements auxiliaires, l'équipe a également mis en place un système d'ouvertures révisé sur la W15, en remplaçant le panneau du capot moteur par une solution avec des ouïes plus grandes et plus nombreuses (en haut, image de droite ci-dessus).