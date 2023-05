Comment Red Bull a amélioré une RB19 déjà dominatrice

Les modifications réalisées par Red Bull pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 se concentraient sur les pontons. La forme de l'entrée d'air a été revue afin d'améliorer le passage du flux à travers les radiateurs et les autres pièces logées sous la carrosserie. Un remodelage qui, évidemment, modifie également la trajectoire du flux d'air externe.

Bien que Red Bull ait élargi l'entrée d'air et relevé le bord d'attaque inférieur, cela ne devrait pas avoir une grande incidence sur le volume d'air qu'ingurgite la monoplace. Il en résulte en fait un excellent compromis : les exigences en matière de refroidissement sont assurées et l'espace sous le ponton est augmenté pour que plus d'air soit acheminé vers l'arrière de la voiture.

Comparaison de l'entrée du ponton de la Red Bull RB19

L'élargissement de l'entrée d'air a eu pour conséquence de modifier subtilement la géométrie du reste du ponton. Cela permet de tirer parti de l'espace supplémentaire sous l'élément pour améliorer à la fois l'interaction avec le plancher et leur parenté aérodynamique.

Afin de compléter pleinement cette interaction, la géométrie du bord du plancher et les pièces qui y sont montées ont été subtilement remaniées afin d'améliorer les performances.

Pour tirer parti de ces efforts, un changement est également intervenu en amont : la cloison extérieure du plancher est massée sur son bord supérieur afin de mieux gérer le flux d'air local et de tirer parti des changements effectués en aval.

Le ponton de la Red Bull RB19

Des modifications ont également été apportées à la cloison de l'écope de frein arrière, l'une des ailettes étant désormais divisée en deux afin de mieux gérer le flux d'air dans cette zone.

Alors que d'autres équipes ont introduit de nouveaux ailerons arrière à faible appui pour répondre aux défis aérodynamiques posés par le circuit de Bakou, Red Bull a fait le choix d'utiliser les solutions qui se sont déjà avérées extrêmement efficaces cette saison.

L'aileron arrière de la Red Bull RB19

Mercedes réduit la traînée

Mercedes disposait également de nouvelles pièces en Azerbaïdjan afin de rattraper son retard sur les leaders. On trouve un mélange d'améliorations spécifiques au circuit de Bakou et de développements en cours, mais étant donné qu'un nouveau format ne comprenant qu'une séance d'essais libres et quatre séances compétitives était mis en place ce week-end, la marque à l'étoile a opté pour de petites modifications avant l'introduction d'une évolution majeure dans les semaines à venir.

À l'arrière de la voiture, des modifications ont été apportées à l'aileron, au niveau de la pointe de la plaque d'extrémité, et du déflecteur inférieur de l'écope de frein.

Depuis la mise en place de la nouvelle réglementation technique, en 2022, Mercedes a accordé une grande attention à la pointe de la plaque d'extrémité de l'aileron arrière. En effet, l'équipe a conçu cette pièce de manière à ce que la section de la pointe puisse être modifiée rapidement, sans avoir à démonter complètement l'aileron.

De subtils changements ont été apportés à la forme de la plaque d'extrémité et sur sa pointe pour le GP d'Azerbaïdjan afin d'améliorer la circulation du flux d'air autour du coin supérieur de la plaque. Plusieurs découpes et panneaux sont toujours à disposition.

Par ailleurs, le déflecteur inférieur du frein arrière présente désormais un profil à trois niveaux, plutôt qu'un seul comme c'était le cas lors des trois premières courses de la saison. L'équipe cherche ainsi à améliorer les performances dans cette zone et à aider le diffuseur qui se situe à côté.

Pour améliorer le refroidissement sur un circuit exigeant pour les freins, Mercedes a également augmenté la taille de la sortie d'air orientée vers l'arrière, tandis que des changements ont été apportés au carénage du triangle inférieur, l'équipe cherchant à améliorer la façon dont le flux d'air interagit avec le plancher.

La Mercedes W14