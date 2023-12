Le concept de la Sauber 2024 donne de l'espoir à Bottas

Après un début de saison 2022 tonitruant pour l'avènement de la nouvelle réglementation technique en Formule 1, Alfa Romeo avait dégringolé dans la hiérarchie, et cette dynamique s'est confirmée en 2023. Les coups d'éclat ont été particulièrement rares pour la structure de Hinwil, qui a fini à la neuvième place du championnat, avec 16 points au compteur et seulement sept accessions à la Q3 (shootouts compris) – cinq à l'actif de Valtteri Bottas, deux pour Zhou Guanyu.

"Je pense que lors des courses où on avait le rythme pour les points, on est parvenus à les obtenir", analyse Bottas. "En fin de compte, le problème était donc qu'on n'avait pas le rythme pur cette année pour être dans le top 10. On n'avait pas une voiture suffisamment rapide. Le sport auto est ainsi. Ce n'est pas la dernière place, ce qui est bien ; c'est un petit plus, mais ce n'est quand même pas aussi bien que l'an dernier."

"L'année a été difficile. On espérait finir à une meilleure place, mais c'est comme ça. Et maintenant, il faut travailler pour l'avenir. On a tenté tout ce qu'on pouvait, mais ça a été une année difficile. Il y a beaucoup de leçons à en tirer, et maintenant il faut aller de l'avant, rester motivés et rester confiants."

Face à ce criant manque de performance, l'écurie (dont Sauber va bientôt annoncer le nouveau nom, le partenariat avec Alfa Romeo s'achevant maintenant) semble avoir pris les choses en main. Sans entrer dans les détails, Bottas évoque un changement de concept à la suite de cette saison particulièrement difficile.

"Je suis soulagé qu'elle soit terminée", confie le vétéran finlandais quant à la campagne 2023. "L'an prochain, tout le monde repartira de zéro. Il y a eu de très nombreux changements dans l'équipe ces derniers temps – des changements positifs, je pense. De plus, le concept de la voiture de l'an prochain paraît intéressant. J'ai donc bel et bien des espoirs. Mais là, il faut travailler dur dans cette optique et persévérer."

Valtteri Bottas

"Ce dont on a besoin, c'est surtout une nouvelle voiture. Il faut qu'elle soit différente. Je dirais que c'est la principale conclusion que l'on tire de cette année : on arrive clairement à la fin de la route avec le développement de cette voiture, on n'est simplement pas parvenus à trouver quoi que ce soit de majeur. Alors tout le concept doit être différent. Voilà ce qu'on a appris."

"De ce que j'ai vu, je suis satisfait, car il y a des différences. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Il y a énormément de points d'interrogation, il est encore très tôt. Mais au moins, on voit des progrès, et les dernières semaines ont été relativement productives à l'usine."

Bottas salue notamment la contribution de James Key, de retour à Hinwil en tant que directeur technique depuis le 1er septembre après être passé par Toro Rosso et McLaren entre-temps. "Avec certaines nouvelles personnes que l'on a, notamment James, il commence à se passer des choses. Il a manifestement de grandes connaissances, y compris concernant la McLaren de cette année. Bref, c'est clair qu'il y a de bonnes informations provenant de personnes différentes. C'est bon à voir. Je pense que c'est ce dont on avait besoin", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper