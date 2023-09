Max Verstappen Champion du monde au GP du Qatar si...

Depuis un certain temps déjà, la question n'est pas de savoir si Max Verstappen sera sacré Champion du monde cette année, mais quand il décrochera de manière définitive ce troisième titre. Victorieux pour la 13e fois de la saison, dimanche à Suzuka, le pilote Red Bull dispose désormais d'une balle de match pour le prochain Grand Prix, au Qatar, lors du premier week-end d'octobre. Les conditions mathématiques pour la transformer sont simples, et la probabilité qu'il y parvienne plus qu'élevée.

Max Verstappen a quitté le Japon avec 177 longueurs d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez, deuxième du championnat et contraint à l'abandon. Le compteur du Néerlandais atteint déjà la barre des 400 points quand celui du Mexicain reste bloqué à 223. Il reste six Grands Prix à disputer, dont trois avec un format sprint, ce qui signifie que 180 unités sont encore à attribuer.

Le calcul est simple : le double Champion du monde n'a désormais plus besoin que de trois points pour s'assurer mathématiquement une troisième couronne. Autrement dit, même un week-end parfait de Sergio Pérez, qui lui permettrait d'empocher les 34 points mis en jeu à Losail (victoire en Grand Prix, point du meilleur tour et victoire en sprint), ne suffirait plus.

Surtout, Max Verstappen a de sérieuses chances d'être sacré dès le samedi du Grand Prix du Qatar. Pour cela, il faudrait qu'il termine sixième ou mieux de la course sprint. Dans le même temps, et avant de tenir compte de ce résultat, il faudrait que Sergio Pérez ne termine pas au-delà de la troisième place pour maintenir un faux suspense.

La marge est importante en faveur de Max Verstappen puisqu'en cas de samedi noir qui le verrait ne pas inscrire le moindre point et Sergio Pérez remporter le sprint, une huitième place lors du Grand Prix le lendemain suffirait encore pour l'assurer du titre... ou une neuvième place couplée au point du meilleur tour en course.

Chez les constructeurs, Red Bull est assuré d'un sixième titre mondial depuis la victoire décrochée à Suzuka dimanche.

Le championnat pilotes avant Losail