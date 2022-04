Une course dans le style "MotoGP" avec les 4 zones DRS ?

Charger le lecteur audio

En dehors du nouveau dessin de la piste du Grand Prix d'Australie de F1, la présence pour la première fois depuis son introduction en 2011 de quatre zones DRS sur un même tracé est l'une des curiosités du retour du championnat à Melbourne. Et ce d'autant plus que ces quatre zones dépendent de seulement deux points de détection.

Il y a deux semaines, à Djeddah, une partie de la lutte pour la victoire entre Max Verstappen et Charles Leclerc avait reposé sur l'aspect tactique de l'ordre de passage au moment du point de détection situé avant la zone DRS de la ligne de départ/arrivée. Interrogé sur le sujet ce vendredi, Christian Horner a reconnu que la situation où chacun des deux pilotes avait essayé d'être le dernier à passer sur cette ligne, afin de pouvoir actionner l'appendice, n'était pas idéale. "Ce n'est assurément pas ce que l'on veut", a-t-il reconnu. "Je pense qu'à Djeddah par exemple, si la ligne DRS avait été positionnée plus tard, ou dans le virage lui-même, alors il n'y aurait pas eu ce jeu tactique."

Concernant Melbourne à proprement parler, le directeur de Red Bull d'ajouter : "Je pense que ce qui sera intéressant ici, [ce sont les] quatre zones ; c'est à peu près l'ensemble du tour [passé] derrière [un concurrent]. Ce que vous ne voulez pas, c'est que le DRS facilite trop les choses et que ce soit juste un dépassement simple. Ce que le DRS devrait faire, c'est vous permettre d'avoir plus d'aspiration. Ce devrait être une chasse, mais sans se contenter de passer d'un côté ou de l'autre. Les distances de ces zones DRS vont donc être très intéressantes lors de la course de dimanche, pour voir l'ampleur de l'effet. Cela pourrait être comme une course de MotoGP, où il pourrait y avoir deux ou trois [changements de positions] par tour."

Quand il lui est demandé s'il s'agit réellement de ce que les observateurs et fans ont envie de voir, il répond : "Attendez jusqu'à dimanche. Réservez votre jugement. Mais cela dépend de la longueur de ces zones et de leurs effets. S'il est trop facile de doubler, alors ce n'est pas bon."

De retour dans "la fenêtre"

Concernant le début du week-end de son écurie à proprement parler, le Britannique se veut plutôt optimiste par rapport aux progrès faits tout au long de la journée, même si Verstappen n'a cessé de se plaindre du comportement de la RB18. "C'était quand même très productif. Je pense que nous avons fait des changements progressifs qui ont de plus en plus rapproché la voiture de la fenêtre, et la simulation de course à la fin semblait assez bonne également. Donc oui, il y a un peu de travail à faire ce soir, des choses à régler, mais je pense que nous allons dans la bonne direction et la voiture commence à bien réagir à ces changements."

Quand des précisions sur ce qu'est cette "fenêtre" et si elle concerne le fonctionnement des pneus lui sont demandées, il explique : "Probablement, oui. C'est une nouvelle surface ou une surface différente de la précédente. Je pense que les exigences du circuit sont un peu différentes de ce qu'elles étaient il y a quelques années. Avec ce nouveau tracé, l'énergie [qui passe dans la gomme] a clairement changé, ces nouveaux pneus réagissent d'une manière différente. Je pense que nous avons attaqué légèrement en dehors de la fenêtre. Maintenant nous sommes dans cette fenêtre, et je pense que la voiture commence à bien mieux réagir."

Avec Luke Smith