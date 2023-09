Couvertures chauffantes : Russell sceptique sur le gain écologique

La Formule 1 souhaite depuis un certain temps délaisser les couvertures chauffantes qui portent les pneus à température avant que les monoplaces entrent en piste. L'objectif est écologique : il s'agit de réduire l'impact de la production et du transport de cet équipement ainsi que l'énergie qu'il consomme.

Pirelli a mené de nombreux tests de pneus développés pour rouler sans couvertures chauffantes mais n'a pas su convaincre, et l'interdiction de ces couvertures pour les pneus slicks a été recalée par la Commission F1 pour 2024 : seules les gommes pluie (dont c'était déjà le cas) et intermédiaires seront utilisées sans ce dispositif. Le manufacturier italien continue toutefois de travailler sur ce projet en comptant sur son succès dans l'appel d'offres pour la fourniture des gommes de 2025 à 2028, où Bridgestone est concurrent.

Le sujet a été longuement abordé lors du briefing des pilotes à Singapour, et George Russell, directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), a exprimé son scepticisme quant à l'aspect écologique d'une telle mesure.

"Je pense qu'en matière d'écologie, il y a énormément de choses à faire à tous les égards", déclare George Russell. "Il y a des opportunités partout : la consommation d'énergie dans les garages, dans les hospitalités, le fret qui traverse le monde… Chez Mercedes, on a fait un travail incroyable pour repousser les limites et être véritablement les leaders dans ce domaine avec les biocarburants que l'on utilise sur nos camions, par exemple, en Europe."

Des pneus dans des couvertures chauffantes

"Bien sûr, la suppression des couvertures chauffantes est un sujet majeur pour l'avenir. Je pense qu'un certain nombre de pilotes jugent cette tâche très difficile à accomplir pour les manufacturiers de pneumatiques quand on a une voiture de 1000 chevaux avec autant d'appui sans couvertures chauffantes – c'est limite dangereux."

"En fait, si on plaçait ces efforts sur la création d'une couverture chauffante plus écologique, ce serait gagnant-gagnant. Et je crois qu'une couverture chauffante plus écologique est en train d'être développée." Les principaux fournisseurs en Formule 1, KLS et MIA Horne, sont effectivement en train d'étudier comment réduire la consommation d'énergie de leurs couvertures chauffantes.

"En fait, on n'a consulté aucun véritable rapport sur la consommation des couvertures chauffantes", insiste Russell. "Je pense qu'on adorerait savoir ce qu'il en est véritablement, ne serait-ce que pour comprendre ce point de vue. Forcément, faire tous ces essais pour enlever les couvertures chauffantes, ce n'est pas la chose la plus écologique à faire quand nous pourrions faire bien davantage de choses. Et hors ingénierie, il semble que créer une couverture chauffante plus écologique soit la victoire que l'on puisse obtenir le plus vite."

"Il ne faut jamais dire jamais. Les pneus sans couvertures chauffantes sont quelque chose que l'on verra peut-être dans dix ans. Mais je pense qu'il va falloir quelques années avant que ce soit viable."