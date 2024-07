Après un autre crash, Pérez prend date avec ses détracteurs

Après ce que Christian Horner avait qualifié de "meilleur vendredi" pour Sergio Pérez depuis le GP de Chine, le Mexicain a rapidement douché les espoirs de se sortir de l'ornière ce samedi en Q1. Alors qu'il semblait à l'abri et destiné à passer en Q2, il s'est en effet accidenté au moment où les conditions étaient sans doute les plus piégeuses.

Dans la passe difficile que Pérez traverse depuis une demi-douzaine d'épreuves et face aux rumeurs d'éviction dès l'été, cette nouvelle erreur n'arrange absolument rien. Même s'il se défend en affirmant que la pluie a gagné en intensité au moment où il est arrivé dans le virage 8, il a surtout tenu à se montrer combattif face aux médias après la séance dans le contexte des spéculations sur son avenir.

Il est évidemment difficile d'affronter tous les médias après ces moments difficiles.

"J'étais juste dans un bon tour. Mais avec le recul, nous n'avions probablement pas besoin de ce tour. C'est quelque chose que nous allons analyser. Mais je pense que ces conditions peuvent surprendre n'importe qui, et malheureusement cela a été le cas pour moi avec deux accidents d'affilée [à Silverstone et à Budapest]."

"Mais je veux dire que je suis déterminé à renverser la vapeur. Il est évidemment difficile d'affronter tous les médias après ces moments difficiles. Mais vous savez, je pense que lorsque nous y parviendrons à nouveau, ce sera encore plus agréable."

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pérez, qui souffrait d'une légère douleur à la jambe, estime que les points sont toujours possibles pour lui ce dimanche. Il doit partir 16e mais pourrait avoir à s'élancer des stands en cas de remplacement de boîte de vitesses si celle-ci a été abîmée dans le crash.

Il reconnaît toutefois qu'après un vendredi prometteur, cette erreur et ses conséquences font mal. "Il était difficile de juger les conditions. Il pleuvait plus fort, mais au final, nous ne perdions pas d'adhérence. J'améliorais mon temps. Je peux dire qu'en y regardant de plus près, nous étions en sécurité [par rapport aux autres]. Nous n'avions pas besoin de faire le tour, mais on en sait toujours beaucoup plus après."

"Ça fait mal, vous savez, que ça se soit reproduit, surtout dans la période que je traverse. Mais je suis déterminé à renverser la vapeur car je pense qu'hier nous avons eu une très bonne journée, une journée très prometteuse. Je pense que nous avons de très bonnes informations sur les longs runs. J'espère que demain, nous aurons un bon rythme pour nous imposer dans le peloton et que cela nous rapportera des points."

Avec Jake Boxall-Legge