Pour sa crédibilité, la F1 ne veut plus de sacres controversés

Lors des saisons 2021 et 2022, les deux Grands Prix lors desquels le titre a été attribué ont été marqués par des polémiques. Le GP d'Abu Dhabi 2021 a vu la direction de course ne pas respecter certaines règles afin de précipiter la relance de la course pour un seul tour, ce qui avait eu une influence sur l'issue du championnat, alors que le GP du Japon 2022 avait été le théâtre du sacre dans la confusion de Max Verstappen, dont le titre était inéluctable, en raison d'une règle mal réécrite et qui a pris de cours une grande partie des fans et observateurs.

Deux cas d'une gravité différente mais qui ont créé un certain malaise alors que le championnat connaît un regain de popularité et d'intérêt, tout en peinant à trouver de la stabilité dans la façon dont la direction de course opère. Interrogé sur ces deux démonstrations quelque peu gênantes pour la discipline reine des sports mécaniques, Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, s'est montré clair : "Ces choses ne devraient pas se produire", a-t-il ainsi déclaré pour Sky Sports. "Et, pour l'intérêt du sport, nous devons nous assurer que chacun fait son travail."

Dans les semaines qui ont suivi Abu Dhabi, la FIA avait revu l'organisation et le fonctionnement de la direction de course pour tenter de tirer les leçons de l'épreuve, mais également d'une saison 2021 qui avait été marquée par plusieurs autres polémiques. La phase de transition n'a pas été un long fleuve tranquille, avec à nouveau des controverses et des discussions vives qui ont émaillé l'exercice 2022. Le mois dernier, l'un des derniers éléments de cette refonte a été mis en place avec l'arrivée, en provenance de la Formule 1, de Steve Nielsen au poste de directeur sportif de la FIA.

Pour Domenicali, cela démontre que l'instance dirigeante et le détenteur des droits commerciaux "collaborent très étroitement". Puis il ajoute : "Il est important que nous ayons des gens qui comprennent le besoin, pour nous tous, de travailler pour que le sport soit superbe. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, et qu'il est très important d'avancer."

L'Italien est désireux que de telles polémiques ne se répètent pas à l'avenir, pour la crédibilité de la discipline : "Nous comprenons ce qu'est la FIA, ce qu'est la FOM. Nous avons la Formule 1. La Formule 1 est une marque et la crédibilité de cette marque est tout à fait liée au fait que chacun doit faire un travail parfait dans le rôle qu'il a."