Autocritique, Stroll estime avoir gâché une chance de victoire

Lance Stroll affirme que des erreurs dont il s'est rendu responsable, en sortant notamment large après avoir quitté les stands, lui ont coûté une chance de remporter le Grand Prix de Sakhir. Le Canadien avait quitté les stands en devançant Esteban Ocon et son coéquipier Sergio Pérez après son changement de pneus final. Mais le pilote Racing Point a négocié le freinage du premier virage dès la sortie de la pitlane un peu large, permettant ainsi à Ocon de réaliser sur lui une manœuvre de dépassement déterminée.

Par la suite, Stroll ne s'est plus montré en mesure d'attaquer son rival Renault et s'est trouvé retenu, permettant à Pérez de se rapprocher du duo. Alors que ce qui constituait donc un trio se battait finalement pour la position, Stroll commit de nouveau une erreur sous la pression de son équipier et freina trop profondément au virage 4, permettant à Pérez de passer vers ce qui devint finalement sa première victoire en Grand Prix.

Bien que Stroll ai ramené sa monoplace en troisième position pour compléter le premier double podium de l'histoire de Racing Point, il lui était bien difficile de profiter du moment immédiatement après la course. Son deuxième podium de la saison avait un goût initialement mitigé, le Canadien parvenant mal à masquer sa déception de n'avoir pu se battre plus ardemment pour la victoire.

"Une partie de moi est un peu déçue de penser que j'aurais pu gagner la course", commente-t-il ainsi. "Je suis allé un peu loin à la sortie des stands après mon arrêt au stand et Esteban a réussi à me passer. Ensuite, je n'avais plus le rythme. J'ai bloqué les roues et Sergio est passé, mais je n'avais pas vraiment le rythme pour dépasser Esteban. J'ai été un peu retardé. Mais dans l'ensemble, je suis très heureux pour l'équipe : c'est un résultat incroyable et les première et troisième places sont exactement ce dont nous avions besoin ce week-end pour le championnat."

Interrogé sur l'erreur qu'il a commise lorsque Perez a pu passer, Stroll a répondu : "Je suis très content de ce que nous avons fait. Je pense que dans la bataille avec Esteban et Sergio, j'étais en retard sur le DRS. Sergio avait un bon élan par rapport à moi et j'ai dû défendre. J'ai mal calculé les choses, j'ai freiné un peu tard et j'ai bloqué les roues. C'est comme ça, mais je suis super heureux pour Sergio. Il n'avait plus qu'une paire de courses avec le team et il a été là longtemps, à attendre la victoire. Elle est venue ce week-end, donc je suis vraiment heureux pour lui."

Au championnat, ce Grand Prix a permis à Racing Point de reprendre la troisième place du championnat à McLaren et de plus nettement distancer Renault. Côté pilotes, Pérez conforte la quatrième place du championnat en dépit du fait d'avoir manqué deux courses cette saison en raison d'un test positif au COVID-19, tandis que Stroll occupe le 10e rang avant l'ultime manche de la saison, derrière Lando Norris et devant Pierre Gasly.