La date des essais hivernaux fixée à Bahreïn

La pandémie de COVID-19 continue de chambouler le calendrier de la Formule 1. Le report du Grand Prix d'Australie a fait de Bahreïn la manche d'ouverture de la saison, et par conséquent, le lieu idéal pour organiser les essais hivernaux, alors que ceux-ci étaient plutôt prévus à Barcelone auparavant (sans que cela ait jamais été confirmé).

La réglementation impose dix jours entre la fin des tests de pré-saison et le début du premier week-end de Grand Prix, avec les essais libres du vendredi désormais prévus le 26 mars à Sakhir. La Formule 1 va donc poser ses bagages à Manama et y rester deux semaines et demie, une décision logique d'un point de vue logistique, en accord avec la FIA et les écuries.

Les essais hivernaux auront effectivement lieu du 12 au 14 mars ; c'est lors de ces trois courtes journées que les pilotes pourront reprendre le contact avec la Formule 1, et pour huit d'entre eux, se familiariser avec leur nouvelle écurie. Le temps de roulage sera court en raison du gel des châssis notamment, avec une journée et demie pour chaque concurrent, si chaque équipe le divise équitablement.

"Je sais que je vais arriver chez Ferrari et que je vais avoir besoin de mon expérience des courses pour savoir comment tirer le maximum de la voiture", a déclaré Carlos Sainz à Motorsport.com au sujet de ce contexte difficile. "De plus, on dirait que je vais avoir un jour et demi d'essais, je vais aborder ma première course avec seulement un jour et demi d'essais dans une toute nouvelle voiture. Pour moi, ça va être dur. Mais j'aime ce genre de défi. J'essaierai de m'adapter du mieux possible et je verrai ce que je peux en tirer."

La possibilité d'organiser les essais le week-end précédant le Grand Prix de Bahreïn a été évoquée, mais cela aurait requis de modifier la réglementation sportive. La plupart des équipes y étaient favorables, afin d'avoir davantage de temps pour se préparer et de réduire les coûts. En revanche, McLaren préférait conserver les dix jours d'écart afin d'évaluer au mieux sa nouvelle unité de puissance entre-temps, et selon nos informations, la F1 préférait également s'en tenir au planning classique.

Il va désormais falloir que deux monoplaces et un châssis de rechange soient prêts pour chaque écurie aux alentours du 4 mars, date à laquelle il faudra expédier le matériel à destination de Bahreïn.