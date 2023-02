De Vries innocenté dans le litige autour d'un prêt de 250 000 €

Charger le lecteur audio

L'affaire concerne un prêt que Nyck de Vries, pilote de Formule 1 pour AlphaTauri, a contracté en 2018 auprès du fonds d'investissement Investrand de Jeroen Schothorst pour aider à financer une campagne de F2 avec Prema Racing. Le Néerlandais avait à l'époque besoin de réunir un demi-million d'euros pour cette saison et, avec l'aide de sponsors comme Jumbo, il avait réussi à rassembler la moitié de cette somme. Pour l'autre moitié, il a emprunté à Investrand.

Schothorst a appliqué un taux d'intérêt fixe de 3% par an pour cet emprunt. Il a également été convenu que Schothorst recevrait 50% des revenus de toutes les activités liées en F1 de De Vries, ce qui est décrit dans l'accord comme un intérêt variable, et que le prêt serait annulé s'il n'avait pas obtenu de baquet en F1 avant 2022.

Comme De Vries n'avait pas de contrat de pilote titulaire de Formule 1 en 2022, il a eu l'impression, à la fin de l'année dernière, que le prêt avait été annulé, ce qui mettait donc fin à l'accord. Schothorst, cependant, était d'avis que le pilote avait bien été actif en Formule 1 l'année dernière, puisqu'il avait couru pour l'équipe Williams à Monza.

Dans le jugement, le juge a cependant donné raison à De Vries sur ce point en déclarant qu'il n'avait jamais eu de contrat de titulaire officiel. "Il est vrai qu'il a participé à la F1 le 11 septembre 2022 au Grand Prix d'Italie, mais il l'a fait en tant que pilote de réserve", a déclaré le juge. "Il n'était pas sous contrat en tant que pilote de course à ce moment-là. Il ne faisait que remplacer un autre pilote atteint d'une appendicite [Alex Albon, ndlr]."

Nyck de Vries a fait ses débuts en F1 au GP d'Italie 2022 avec Williams.

Schothorst a également fait valoir que De Vries avait violé l'accord en ne le tenant pas correctement informé de tous les développements pertinents concernant sa carrière, y compris au moyen de copies de ses contrats, informations dont Schothorst estimait avoir besoin pour déterminer si le Néerlandais payait la bonne somme d'argent en ce qui concerne les intérêts variables.

Le juge n'a pas non plus suivi cette demande, car il a été établi que Schothorst avait accepté qu'un paiement de 114 361 euros soit versé jusqu'en 2021 inclus. Il n'avait pas non plus protesté contre un paiement en deux parties de 75 000 € pour l'année 2022, alors que les revenus de De Vries étaient de 150 000 €, au moment où il était pilote d'essais et de réserve de Mercedes F1.

De Vries a également déclaré qu'il y avait eu des contacts réguliers entre les deux parties de 2017 à 2022 inclus, par le biais d'appels téléphoniques et de messages WhatsApp, et a appuyé sa demande en déposant une conversation WhatsApp de 26 pages.

Le jugement fait également référence à un accord de 2018 avec McLaren, que De Vries n'avait pas partagé avec Schothorst, mais comme il s'agissait d'un contrat de sponsoring non lié aux activités de pilote, Investrand n'avait pas droit à la moitié des 56 000 €. Cela signifie également qu'il n'était pas obligé d'envoyer une copie de cet accord. Schothorst voulait également consulter le contrat avec AlphaTauri, mais, comme de Vries estimait que leur accord n'était plus valable, il ne pensait pas que cela était nécessaire.

Dans une déclaration faite à Motorsport.com, De Vries a déclaré : "J'ai rempli toutes mes obligations envers Investrand dans le cadre du contrat de prêt et j'ai toujours fourni toutes les informations auxquelles il avait droit dans le cadre du contrat de prêt. Par conséquent, en ce qui me concerne, le fait que le juge ait statué en ma faveur était conforme à mes attentes. J'espère que les choses vont maintenant se calmer pour que je puisse me concentrer sur la préparation de la saison de Formule 1."

Son avocat, Jeroen Bedaux, a ajouté : "Nyck a pris note du verdict positif rejetant toutes les revendications d'Investrand. Nyck n'est évidemment pas surpris, mais heureux que le juge se rallie également (pleinement) à son opinion."

De Vries est ce samedi du coté du Paul Ricard avec l'AlphaTauri AT03 dans le cadre de tests de pneus pluie avec Pirelli.