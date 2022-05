De Vries s'attend à être "jeté dans le grand bain" avec Williams

Charger le lecteur audio

En lice pour un volant chez Williams l'an dernier, Nyck de Vries a enfin l'opportunité de rouler pour l'emblématique écurie de Formule 1 ce week-end, au Grand Prix d'Espagne. Alors que le règlement impose désormais aux équipes d'aligner deux fois un rookie lors d'une première séance d'essais libres cette saison, Williams a jeté son dévolu sur le Champion du monde en titre de Formule E, qui occupe également le rôle de pilote de réserve Mercedes en catégorie reine.

"Je suis évidemment très reconnaissant pour cette chance de rouler en EL1 et d'apprendre à connaître l'équipe, mais aussi de me montrer durant un week-end de Formule 1", a commenté l'intéressé. "Je n'ai pas vraiment songé à de vrais objectifs, ce n'est qu'une séance d'une heure et on n'a que trois runs avec deux composés [pneumatiques] différents, qui sont aux antipodes. Donc ça va être très intéressant, [c'est] un challenge passionnant. J'ai hâte de vivre cette expérience et j'espère bien me débrouiller."

Précédemment, De Vries a pu prendre le volant d'une Formule 1 dans le cadre des essais de fin de saison réservés aux rookies et organisés à Abu Dhabi, en 2020 et 2021. Au volant des Mercedes W11 et W12, le Néerlandais s'était montré très rapide, signant notamment le meilleur temps de la première journée de roulage l'an dernier.

Désormais engagé dans une séance d'essais officielle avec Williams, De Vries n'a pas souhaité se fixer d'objectifs en raison de son manque d'expérience en catégorie reine. En outre, le circuit de Barcelone lui demandera un temps d'adaptation supplémentaire puisqu'il diffère grandement des tracés étroits et tortueux habituellement empruntés en Formule E.

"En toute honnêteté, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre", a répondu De Vries à Motorsport.com. "Je pense que je vais être jeté dans le grain bain, je n'ai piloté une F1 que deux fois, deux rookie tests avec Mercedes en 2020 et 2021. Mais ça fait un petit moment depuis la dernière fois que j'ai piloté une voiture très rapide sur un circuit, donc il faudra un temps d'adaptation par rapport aux circuits urbains que nous connaissons [en Formule E]."

Nyck de Vries au volant de la Mercedes W12 lors des essais d'Abu Dhabi 2021