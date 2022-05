Nyck de Vries avec Williams aux essais libres de Barcelone

Charger le lecteur audio

Nyck de Vries sera au volant de la Williams vendredi prochain pour la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne. Le Néerlandais remplacera pour cette séance Alexander Albon, ce qui permettra par ailleurs à l'écurie britannique de satisfaire une première fois à l'obligation réglementaire d'aligner à deux reprises un rookie en EL1 durant la saison. Il est cette année l'un des réservistes de Mercedes, avec Stoffel Vandoorne, et a participé en fin d'année 2021 aux essais privés d'Abu Dhabi avec l'écurie allemande.

Sacré Champion du monde de Formule E l'an passé, Nyck de Vries vient de s'imposer lors du deuxième E-Prix de Berlin avec Mercedes, qui aurait par ailleurs déjà commencé à discuter avec Williams pour placer le pilote de 27 ans dans un baquet de titulaire en 2023. Le tout dans un contexte où la position de Nicholas Latifi est fragilisée, le Canadien souffrant d'un déficit de performance et ayant déjà connu plusieurs accidents depuis le début du championnat. Le nom du Champion de F2 2019 avait également circulé l'hiver dernier avant que Williams ne jette son dévolu sur Alex Albon pour succéder à George Russell.

"Nous avons hâte de voir Nyck de Vries dans la voiture pour les EL1 car c'est toujours bien de travailler avec un nouveau pilote et d'avoir un avis nouveau sur les forces et les faiblesses de la voiture", souligne Dave Robson, directeur de la performance chez Williams. "L'expérience et le professionnalisme de Nyck seront déterminants vendredi car il mènera des tests d'ingénierie avant de rendre la voiture à Alex pour les EL2."

Pour Nyck de Vries, il s'agira d'une toute première apparition au volant d'une Formule 1 dans le cadre d'un week-end de Grand Prix, lui qui se cherchera peut-être un débouché dans quelques mois. Sa place en Formule E ne pourra en effet plus être garantie par Mercedes, qui a vendu son équipe à McLaren pour la saison 2022-2023.

"Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier Williams pour l'opportunité qui m'est donnée de rouler en EL1", se réjouit-il. "C'est génial pour moi d'apprendre à connaître l'équipe et de piloter la FW44, mais aussi d'être en piste pendant un week-end de Formule 1. Les préparatifs de ces essais se déroulent bien jusqu'à présent et l'équipe m'a incroyablement soutenu. J'ai hâte de vivre cette expérience en Espagne !"

Lire aussi : De Vries et Mercedes plient la concurrence à Berlin