Alpine prendra sa décision pour Piastri début juillet

Alpine est dans une situation compliquée concernant ses pilotes, et devra se résoudre à faire un choix dans les mois à venir. L'un de ses deux baquets est assuré sur le long terme pour Esteban Ocon : le Français a signé un contrat de longue durée avec son écurie. En revanche, nul ne sait qui sera son coéquipier pour la saison prochaine.

En effet, le contrat de Fernando Alonso court jusqu'à la fin de cette saison, mais malgré un début de championnat très décevant (du moins, sur le plan comptable), l'Espagnol de 40 ans n'a pas caché sa volonté de poursuivre l'aventure encore quelques saisons. Le candidat à son volant est Oscar Piastri, actuellement réserviste pour l'écurie française. L'Australien a connu un début de carrière impressionnant en formules de promotion, empochant coup sur coup les titres de F3 et de F2.

Âgé de 21 ans et doté d'un talent indéniable, Piastri devra vite trouver une opportunité s'il souhaite éviter une perte de vitesse dans sa carrière. Rares sont les pilotes à enchaîner deux titres aussi prestigieux en tant que rookie, et il ne fait nul doute que l'Australien mérite d'avoir sa chance. La décision revient désormais à Alpine. Si l'équipe souhaite conserver Alonso, l'option d'un prêt chez un concurrent (notamment Williams) deviendrait la solution la plus tangible.

"Nous n'avons pas encore pensé à cela, car il est un peu tôt", explique toutefois Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine. "Mais aux alentours de Silverstone, nous en parlerons probablement."

Oscar Piastri, à droite.

Après de récentes rumeurs comme quoi Williams pourrait procéder à un changement de pilote en cours de saison, avec un Nicholas Latifi en difficulté face à son coéquipier Alex Albon, des spéculations sont nées autour d'un éventuel transfert dès 2022. Toutefois, Szafnauer se montre clair : aucune discussion n'a eu lieu sur ce sujet, bien que l'Américain serait ouvert à n'importe quelle opportunité pour donner du temps de roulage à son poulain.

"Je n'ai pas pris le temps de considérer cela en profondeur", poursuit-il. "Je ne sais pas ce qu'il se passe chez Williams, mais j'ai entendu les rumeurs. Par le passé, quand McLaren est venu vers nous pour nous dire : 'Pouvons-nous utiliser Piastri comme pilote de réserve ?', nous avons répondu que oui. La raison derrière cela est que, plus il aura de temps en piste au lieu d'être dans le garage, mieux ce sera. D'un point de vue stratégique, nous avons cette hypothèse en tête. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe chez Williams."