De Vries perd son procès sur le prêt de 250 000 €

Nyck de Vries a perdu devant le tribunal de district d'Amsterdam le procès intenté contre lui par la société d'investissement Investrand, détenue par Jeroen Schothorst, au sujet d'un prêt de 250 000 euros accordé en 2018 pour financer sa carrière en sport automobile.

Pour rappel, il s'agissait d'un prêt en vue de soutenir sa campagne de F2 avec Prema Racing. Après avoir perdu un an plus tôt le soutien financier de McLaren, De Vries devait à l'époque réunir un demi-million d'euros. Avec l'aide de sponsors comme Jumbo, il avait réussi à rassembler la moitié de cette somme. Pour l'autre moitié, il a emprunté à Investrand.

Il avait été convenu que Schothorst recevrait 50% des revenus de toutes les activités de De Vries liées à la Formule 1 s'il accédait à la discipline reine. Toutefois, il était également stipulé que le prêt serait annulé et que De Vries ne devrait rien dans le cas où il ne deviendrait pas pilote de F1 actif avant la fin 2022 ou s'il décidait de faire un choix de carrière différent. À la demande du pilote, il avait été ajouté une clause selon laquelle si De Vries roulait en F1 exclusivement en tant que pilote d'essais avant la fin 2022, le prêt serait tout de même annulé.

Le nœud du problème résidait évidemment dans le fait que De Vries avait disputé une course en Formule 1 en 2022, à Monza, pour le compte de Williams, quand il avait remplacé au pied levé Alexander Albon, victime d'une appendicite. De Vries estimait que cette apparition unique lors d'un Grand Prix entrait dans l'exception liée à son statut de pilote d'essais, puisqu'il n'était pas titulaire cette saison-là, et avait donc considéré que le prêt était annulé en fin d'année 2022. Une vision des choses que ne partageait pas Investrand.

Nyck de Vries lors du GP d'Italie 2022 avec Williams.

Dans une décision rendue ce vendredi, le tribunal de district d'Amsterdam, l'échelon de base du système juridictionnel néerlandais, est allé dans le sens de la société d'investissement. La cour a en effet conclu qu'en participant au GP d'Italie avant la fin 2022, De Vries n'était plus exclusivement un pilote d'essais. En conséquence, il doit rembourser la somme de 250 000 euros avec intérêts à Investrand et va devoir lui reverser 50% de tous les revenus liés à son activité de pilote de F1 après 2022, à savoir les salaires perçus chez AlphaTauri (écurie devenue Visa Cash App RB) mais également les sommes liées à du sponsoring personnel durant la période. Ce jugement, provisoirement exécutoire, est a priori susceptible d'appel.

"Nous avons soutenu Nyck à un moment crucial de sa carrière, alors que personne d'autre ne voulait le faire", a déclaré Jeroen Schothorst par voie de communiqué après ce jugement. "Je suis heureux que le juge ait statué en notre faveur, même si je regrette bien sûr que cette procédure ait été nécessaire. Nous aurions préféré parvenir à un arrangement sans procédure par le biais d'une véritable concertation, mais malheureusement nos tentatives ont été résolument rejetées par Nyck et son avocat. Le recours au tribunal était donc inévitable. Cela ne change rien au fait que je souhaite à Nyck tout le succès possible dans la poursuite de sa carrière déjà impressionnante dans le sport automobile, même si ce n'est plus en Formule 1."

Dans ce dossier, une première procédure en référé avait été lancée en début d'année 2023. Il s'agissait à l'époque non pas de juger l'affaire au fond mais d'accéder ou non à la demande d'Investrand de remise d'un certain nombre de documents par De Vries. Cette demande avait été rejetée par le juge en référé du tribunal d'Amsterdam, même si le clan du pilote néerlandais avait ensuite communiqué en affirmant que l'affaire entière était close, ce qui n'était à l'évidence pas le cas. Le jugement rendu ce 2 février est en revanche bien un jugement au fond.

Avec Erwin Jaeggi