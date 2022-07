Le débat sur les limites de piste pourrait s'aggraver en France

Charger le lecteur audio

Quarante-trois. C'est le nombre d'infractions recensées en course, lors du Grand Prix d'Autriche, qui ne concernaient que le non-respect des limites de piste. Les pilotes s'étaient pourtant tenus à carreau en ce début de saison, le changement de réglementation ayant rendu le passage sur les vibreurs plus risqué, néanmoins le profil des bordures du Red Bull Ring et les zones de dégagement asphaltées les ont invités à s'aventurer au-delà de la ligne blanche.

Le prochain rendez-vous du calendrier est en France. La F1 pose ses valises au Paul Ricard, un circuit qui a vu tous ses dégagements être asphaltés au début des années 2000, lors de sa transformation en une piste d'essais moderne et sécurisée. Une caractéristique qui fait craindre le pire à Christian Horner.

Selon le patron de Red Bull Racing, le Paul Ricard sera encore plus propice aux excursions hors de la piste que le Red Bull Ring, car les opportunités de réduire le temps au tour en coupant sont plus grandes. En d'autres termes, les commissaires pourraient à nouveau vivre un week-end chargé.

"Je pense que le problème, c'est que la nature du circuit invite les pilotes à utiliser les limites de piste", affirme-t-il au sujet du Red Bull Ring. "Et, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de pilotes qui ne les ont pas respectées au cours du week-end. Mon inquiétude n'est pas tant ici [au Red Bull Ring], je pense qu'il y aura un plus gros problème au Ricard dans la mesure où il y a vraiment du temps à gagner [en coupant]. Il y a évidemment des hectares d'asphalte là-bas, donc ça vous invite à rouler hors de la piste."

Des inquiétudes partagées par Mick Schumacher, agacé par l'intransigeance des commissaires FIA en Autriche: "Ça paraît un peu stupide d'avoir une pénalité de cinq secondes parce que l'on sort de la piste pour un centimètre, alors que la plupart du temps quand on sort, on ne gagne pas de temps", déplore le pilote Haas. "C'est quelque chose dont il faut discuter, il faut voir si on peut améliorer les choses pour le prochain Grand Prix, car au Paul Ricard en particulier, je pense que ce sera une grosse préoccupation."

Propos recueillis par Jonathan Noble