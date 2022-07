La délivrance pour Schumacher, qui inscrit ses premiers points

Charger le lecteur audio

Ils se sont faits attendre mais ça y est, les premiers points de Mick Schumacher en F1 sont là ! Le fils du septuple Champion du monde, pilote Haas, a vu l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne dans le top 10, à la huitième place plus précisément, au terme d'une course riche en rebondissements.

Schumacher et son coéquipier Kevin Magnussen ont notamment profité d'un départ chaotique, marqué par les tonneaux de Zhou Guanyu, pour gagner plusieurs positions. Bien plus proches du top 10 pour le second départ, ils ont mis à profit une bonne stratégie et capitalisé sur la pointe de vitesse de la VF-22 pour remonter davantage et mettre fin à une série de cinq courses vierges.

"C'est super, j'ai hâte de voir l'équipe et de m'amuser", s'est réjoui Schumacher après la course. "C'est super d'être capable de marquer des points et que les deux voitures y parviennent. C'est quelque chose que l'on visait depuis longtemps. Maintenant, petit à petit, on va essayer de reprendre plus de points aux autres [équipes] et de les dépasser."

"Je pense que l'on a pris une bonne direction avec les réglages, on savait ce qu'il fallait changer et nous n'avions pas besoin de changer beaucoup de choses pour gagner en performance. En EL3, on savait que le rythme était là. Donc il n'y avait aucune raison de croire que le rythme allait être absent pour les relais longs."

Sebastian Vettel félicite Mick Schumacher

Schumacher s'est également illustré en bataillant avec Max Verstappen en toute fin de course. Le pilote Haas avait des vues sur la septième place du Champion du monde en titre, en difficulté au volant d'une voiture endommagée, toutefois le Néerlandais n'a rien lâché, quitte à pousser son adversaire hors de la piste.

Une ultime opportunité s'est présentée dans le dernier virage du dernier tour mais la manœuvre aurait pu se finir dans les larmes et Schumacher ne comptait pas repartir encore une fois bredouille. "En fait, je pensais que j'allais [pouvoir dépasser Verstappen] mais il était un petit peu trop proche et j'aurais pris [le vibreur]", a expliqué Schumacher, dans un français impeccable, au micro de Canal+ "Donc il y avait un trop grand risque [d'avoir un accident] et je voulais la finir."

La huitième place de Schumacher a été saluée par Magnussen, qui s'attendait à voir son coéquipier briller en Angleterre : "Ça va être un énorme gain de confiance pour Mick, j'en suis sûr. Il a connu un début de saison difficile. Avec les données, j'ai pu voir clairement qu'il allait gérer. J'ai dit à tout le monde aujourd'hui que ça allait bien se passer, qu'il allait réussir. Et il l'a montré."