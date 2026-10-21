MotoGP

Le MotoGP débarque au GP des États-Unis de F1 avec quatre motos en piste

Le Grand Prix de Formule 1 disputé à Austin ce week-end accueillera une démonstration de quatre prototypes MotoGP, avec notamment Dani Pedrosa au guidon.

Germán Garcia Casanova

Publié: 21 oct. 2026, 14:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Comme annoncé par Motorsport.com en juillet, le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 accueillera une démonstration de MotoGP, dans le but de faire découvrir le championnat du monde de vitesse moto à un public américain plus large.

Quatre prototypes MotoGP prendront la piste samedi sur le Circuit des Amériques, qui figure également au calendrier du championnat, dans le cadre du programme du week-end. Ils représenteront le sommet de la compétition moto.

Dans un communiqué, le championnat indique que la F1 et le MotoGP se retrouveront ce week-end pour ce qui est présenté comme "une étape majeure pour les sports mécaniques mondiaux".

"Cette démonstration et les autres animations destinées au public marqueront la première participation du MotoGP lors d'un week-end de Grand Prix de F1, devant un public qui devrait dépasser les 400 000 spectateurs sur l'ensemble de l'événement."

Dani Pedrosa (KTM), membre du Hall of Fame du MotoGP, Nicolò Bulega (Ducati), champion du monde Superbike en titre et futur pilote MotoGP en 2027, ainsi que les pilotes d'essais Andrea Dovizioso (Yamaha) et Lorenzo Savadori (Aprilia) seront au guidon. Les fans de F1 pourront ainsi découvrir de près la vitesse et le son des machines du MotoGP, capables de dépasser les 130 décibels.

Cette démonstration de 20 minutes se déroulera samedi à partir de 11h40, heure locale, avant la troisième séance d'essais libres de F1.

Organisé par Liberty Media, propriétaire des deux championnats, l'événement ne permettra toutefois pas de réunir les stars actuelles du MotoGP, puisque le championnat sera au même moment à Phillip Island pour le Grand Prix d'Australie.

En parallèle de cette démonstration en piste, le MotoGP disposera d'un espace dédié aux fans dans la Fan Zone du circuit pendant tout le week-end. Les quatre motos y seront exposées.

Les pilotes seront présents du jeudi au dimanche, alors que le championnat poursuit sa montée en puissance en vue du Grand Prix des États-Unis 2027, qui fera son retour sur le COTA du 23 au 25 avril.

"C'est toujours particulier de piloter une MotoGP sur le COTA, l'un des circuits les plus emblématiques du monde", a expliqué Pedrosa, triple champion du monde dans les catégories 125cc et 250cc et vainqueur à plusieurs reprises en MotoGP.

"Le Grand Prix des États-Unis est un événement vraiment unique et spécial. Il attire un public incroyable et offre une formidable occasion de montrer aux fans ce qui rend le MotoGP si passionnant."

"La vitesse, le son et les performances de ces motos sont des choses qu'il faut vivre en personne, et j'ai vraiment hâte de partager cette expérience avec tout le monde à Austin."

Même si sa présence n'a pas été confirmée, Carmelo Ezpeleta, PDG du MotoGP, pourrait également assister à l'événement. Il était déjà présent lors du Grand Prix d'Espagne de F1, où il avait agité le drapeau à damier à l'invitation des principaux dirigeants de Liberty Media.

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