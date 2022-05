Depuis son retour, Magnussen n'a "aucun poids" sur ses épaules

Charger le lecteur audio

À la fin de la saison 2020, le duo de chez Haas, composé de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, fut remercié par l'écurie. Bien que leur association datait de 2017 (formant ainsi l'équipe la plus stable avec Mercedes), la structure américaine avait besoin de finances, et cela passait par des pilotes moins chers, capables de ramener de gros sponsors. C'est pourquoi Mick Schumacher et Nikita Mazepin furent appelés pour les remplacer.

Mais un an plus tard, la situation a bien changé. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Haas a mis fin à son contrat avec Mazepin, dont la famille était proche du gouvernement. Alors que le pilote de réserve Pietro Fittipaldi semblait être en pole pour récupérer le baquet, l'écurie américaine décidait finalement de rappeler Magnussen. Avec une année passée loin du paddock de la F1, le Danois a accepté l'idée qu'il ne deviendra jamais Champion du monde de F1. Bien que ce rêve ne soit plus impossible avec son retour, Magnussen se satisfait de ne plus avoir ce poids sur ses épaules.

"Je pense que c'est différent", explique le Danois de 29 ans. "J'avais fermé ce chapitre et j'en suis arrivé à un point où j'ai accepté que ça n'arriverait pas. Et en revenant, je vis les choses au jour le jour. J'essaye de me concentrer sur le boulot, de m'amuser, de pousser autant que je peux. Je ne ressens pas ce poids important sur mes épaules, cette attente. J'adorerais être Champion du monde de F1. C'est toujours un rêve, mais je ne pense pas avoir le même type d'attentes. Si ça arrive, je serais super heureux. Maintenant, je suis là, dans ce sport, j'ai un baquet, donc tout est possible. Mais je ne ressens aucun poids sur mes épaules."

Kevin Magnussen face aux médias.

Durant son année loin de la F1, Magnussen a couru en IMSA pour Chip Ganassi, et a été aligné dans l'équipage Peugeot pour le retour du Lion en Endurance, en Hypercar. C'est cette année loin de la monoplace qui lui a fait réaliser à quel point il appréciait piloter dans la catégorie, même si ses deux dernières saisons s'étaient déroulées en fond de classement.

Bien que frustré par son premier passage en F1, le Danois apprécie d'autant plus son statut actuel. Son arrivée dans une écurie Haas au nouveau visage, capable désormais de marquer des points réguliers, lui a permis de décrocher la cinquième place du Grand Prix de Bahreïn et de se qualifier quatrième à Imola (son meilleur résultat dans cet exercice).

"Quoiqu'il s'agisse, cela arrive à tout le monde. Parfois, quand vous perdez quelque chose, vous réalisez ce que vous aviez", partage Magnussen. "L'an dernier, quand je me suis retrouvé loin de la F1, j'ai repensé à ma carrière et je me suis senti très reconnaissant. Je l'étais auparavant, mais pas de la même manière. J'étais plus frustré par beaucoup de choses et j'étais concentré sur les mauvaises choses : le fait de ne pas gagner au lieu d'être heureux d'être en F1, par exemple. Je n'étais pas capable d'apprécier ma présence, donc les choses ont un petit peu changé."