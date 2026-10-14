Formule 1 GP de Singapour

"Un désastre" : comment le GP de Singapour d'Isack Hadjar a viré au cauchemar

"J'aurais pu rester à Paris, ça aurait été pareil." Cette remarque, lâchée en passant, en dit long sur le week-end catastrophique vécu par Isack Hadjar au Grand Prix de Singapour, malgré un point inscrit. Retour sur tout ce qui a mal tourné, séance après séance.

Benjamin Vinel

Publié: 14 oct. 2026, 08:30

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Photo de : Liam Fabre

Essais libres 1

Position : 8e

Écart avec le leader : +1"449

Écart avec Verstappen : +0"717

Isack Hadjar s'est senti mal à l'aise dès le début de l'unique séance d'essais libres de ce week-end sprint à Singapour. Peu après le début des EL1, le Français s'est plaint d'une Red Bull qui talonnait trop, notamment dans les zones de freinage, ainsi que d'une pédale d'accélérateur glissante.

Le manque de performance était évident, comme en témoignait son retard considérable sur George Russell, le plus rapide, et sur son coéquipier Max Verstappen. Au moins, il n'était pas encore victime de problèmes de fiabilité.

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Qualifications sprint

Position : 9e

Aucun temps en SQ3

Le manque de rythme d'Hadjar s'est confirmé lors de la première séance compétitive du week-end. Il a concédé 0"705 à Verstappen en SQ1, puis 0"246 en SQ2, avant de voir son unique chrono en SQ3 annulé pour non-respect des limites de piste. Mais même sur ce tour, il était de toute façon 0"892 plus lent que son coéquipier : cette annulation ne lui a donc coûté qu'une place.

"Je ne sais pas", s'est interrogé un Hadjar perplexe. "Ce qui semblait être un bon début de journée s'est transformé en une très mauvaise performance. Je me suis senti très à l'aise tout de suite en EL1, mais avec les pneus durs, et c'est à peu près tout."

"Je n'ai jamais vraiment réussi à boucler un bon tour. Je me bats simplement avec la voiture. J'ai eu des problèmes moteur lors de ma dernière tentative. J'étais en difficulté. Je ne sais pas, c'est bizarre."

Max Verstappen et Isack Hadjar

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Course sprint

Position : abandon

Hadjar a conservé la neuvième place au départ d'une course sprint disputée sur piste humide, mais Pierre Gasly et Oliver Bearman l'ont dépassé dès le premier tour. Au troisième tour, une défaillance de son unité de puissance l'a contraint à abandonner.

"Je n'avais pas vraiment de puissance au départ, le bruit était très mauvais, puis j'ai dû arrêter la voiture. C'est aussi simple que ça", a résumé le pilote Red Bull.

Même le retour de la RB22 au garage a mal tourné : "Ma voiture a pris feu et tout ça… Un désastre."

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Qualifications

Position : non classé (aucun temps)

Si Hadjar espérait vivre une meilleure séance de qualifications pour le Grand Prix, il a rapidement déchanté.

Le Français de 22 ans s'est immobilisé en piste à cause de ce qu'il a ensuite décrit comme un "quatrième rapport cassé". Il est parvenu à redémarrer sa voiture avant de rentrer aux stands. Sa deuxième tentative n'a pas été plus concluante : il a dû regagner la voie des stands sans ressortir.

"Quand on a un problème en qualifications sprint, puis un autre problème lors de l'autre séance de qualifications… Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, mais mécaniquement, c'est une mauvaise dynamique", a déploré Hadjar.

"Ça me fait chier parce que je veux juste piloter. Je veux simplement pouvoir m'y mettre et enchaîner les tours avec des pneus neufs, mais maintenant, je ne peux même pas faire ça."

"Je suis vraiment, vraiment énervé."

La frustration d'Hadjar a été accentuée par le fait que les commissaires l'ont envoyé à la pesée alors qu'il était confronté à ces problèmes techniques.

"Je me dis : allez, j'arrive à peine à maintenir la voiture en mouvement, et vous me demandez de couper le moteur, puis de le redémarrer, d'utiliser l'embrayage et de passer la première… Ce n'est vraiment pas agréable", a-t-il expliqué. "C'est vraiment agaçant."

D'où cette conclusion d'Hadjar : "J'aurais pu rester à Paris, ça aurait été pareil."

Laurent Mekies et Isack Hadjar

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Course

Position : 10e

Écart avec le vainqueur : +1'30"862

Écart avec Verstappen : +1'30"862

Après n'avoir bouclé que cinq tours à un rythme lent le samedi, Hadjar pouvait espérer un dimanche plus favorable. Et cela a été le cas.

Parti depuis la voie des stands, le pilote Red Bull a progressivement remonté le peloton, avec prudence mais régularité. Il a gagné deux places dès le premier tour, avant de réaliser plusieurs dépassements. Celui qui lui a permis de décrocher le dernier point est intervenu au 58e tour, face à Pierre Gasly.

Après l'arrivée, Hadjar a de nouveau signalé des "problèmes moteur", ajoutant avec sarcasme qu'il s'agissait de "la routine". Il s'est toutefois montré légèrement moins abattu que les jours précédents.

"À un moment, je me suis dit : 'C'est un train, je ne terminerai jamais dans le top 10.' Avec ces pneus tendres, je savais que j'avais un bon rythme à exploiter, mais je ne pensais pas être aussi rapide."

"Je suis assez content de ça, mais j'aurais aimé pouvoir utiliser ce rythme pour me battre pour la victoire."

Isack Hadjar (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Il a ajouté : "Depuis la Malaisie, je cherche désespérément à avoir une voiture qui fonctionne un peu mieux de mon côté, pour pouvoir me battre pour la victoire, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Nous devons donc repartir de zéro et comprendre ce qui s'est passé depuis dimanche en Malaisie, afin de revenir à Austin et de nous battre pour des podiums."

Le week-end d'Hadjar a indéniablement été difficile, mais lorsque cette conclusion lui a été soumise, il a tenu à mettre en avant le travail de son équipe.

"Ce n'était certainement pas un week-end très difficile pour moi, vous savez, il l'a été pour mes mécaniciens", a-t-il fait remarquer. "Ils ont énormément souffert pour ne décrocher qu'un seul point. Ce week-end leur appartient, et ils méritent mieux. Nous réessaierons."

Avec Jake Boxall-Legge

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