Formule 1 GP de Singapour

Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027

Même si Max Verstappen estime qu’il reste des choses à améliorer, l’essentiel est que toutes les évolutions majeures introduites au cours de cette saison F1 aient porté leurs fruits. Dans la perspective de 2027, il évoque également un autre développement qui pourrait aider Red Bull.

Ronald Vording

Publié: 13 oct. 2026, 14:00

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Avec deux victoires lors des trois derniers Grands Prix et une deuxième place à seulement 0"196 à Bakou, Verstappen et Red Bull sont bel et bien de retour au premier plan en Formule 1. Ce retour en force est bien sûr arrivé trop tard pour jouer un rôle significatif dans la lutte pour le titre, même si Verstappen peut désormais espérer terminer parmi les trois premiers du championnat pilotes.

Le Néerlandais n'est plus qu'à huit points de Lewis Hamilton après le week-end de Singapour, tandis que George Russell ne devance le Néerlandais que de 17 points. En d'autres termes, terminer deuxième du championnat est une perspective réaliste.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé si Verstappen commençait déjà à s'inquiéter pour le 12 décembre – date à laquelle se tiendra le gala annuel de la FIA à Shanghai –, un sourire s'est dessiné sur son visage. "C'est la cérémonie de remise des prix ? Eh bien, j'étais vraiment malade l'année dernière ! Mais nous verrons bien."

Une deuxième ou troisième place au classement final n'aurait toutefois aucune importance pour Verstappen, comme il l'a déclaré aux médias néerlandais dans le paddock de Singapour. Après un début d'année 2026 extrêmement difficile et le revirement qui a suivi, un tel résultat pourrait revêtir plus d'importance que d'habitude, mais Verstappen ne voit pas les choses ainsi.

"Non, car au final, on ne gagne pas. On ne devient pas champion du monde, et c'est la seule chose qui compte pour moi."

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

L'aspect 2026 qui donne confiance à Verstappen

Même si le titre est hors de portée cette saison, le retour en force de Red Bull est de bon augure pour l'année prochaine.

"Le plus important, c'est de comparer où nous en étions au début de la saison et où nous en sommes aujourd'hui", a déclaré Verstappen, faisant référence au fait que Red Bull était encore en lutte contre Haas et Alpine en Chine et au Japon.

"Toutes les améliorations apportées à la voiture depuis lors, ainsi que les problèmes que nous avons rencontrés avec certaines pièces, nous avons réussi à les résoudre. C'est très important dans la perspective de l'année prochaine."

"On voit que certaines écuries ont encore des doutes quant à certains aspects de leurs nouvelles améliorations, alors que tout fonctionne pour nous, et c'est vraiment positif."

Verstappen a déjà expliqué que certaines limites de la voiture 2026 ne peuvent plus être éliminées, ce qui signifie que des changements plus fondamentaux seront encore nécessaires pour la saison prochaine.

Interrogé par Motorsport.com pour savoir si l'orientation du développement était déjà claire à 100% à cet égard également, et si cela lui donnait confiance, il a répondu : "On ne peut jamais en être tout à fait sûr. Il est toujours très difficile de se prononcer sur des éléments que l'on développe actuellement et qui n'ont jamais réellement existé dans la réalité, mais seulement sur des plans."

"Mais tout ce que nous avons introduit sur la voiture cette année a fonctionné. C'est très positif, et j'espère que nous pourrons en tirer parti pour l'année prochaine."

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

What's the latest on Red Bull's long-awaited new wind tunnel?

Verstappen a également évoqué un autre facteur, plus discret, qui pourrait aider Red Bull au fur et à mesure que l'année 2027 avancera : "Bien sûr, nous disposerons également d'une nouvelle soufflerie l'année prochaine. C'est une autre histoire, mais nous espérons naturellement qu'elle fonctionnera correctement et qu'elle nous aidera également."

La soufflerie actuellement utilisée par Red Bull est la plus ancienne du plateau de F1. Lorsqu'il occupait le poste de directeur d'écurie, Christian Horner avait qualifié à plusieurs reprises cette soufflerie de "vestige de la Guerre froide" et déclaré que travailler avec cette installation vieille de 70 ans, située près de Bedford, revenait à comparer "deux montres différentes", soulignant ainsi que la corrélation entre les résultats en soufflerie et les performances en piste s'était révélée erronée à plusieurs reprises.

Le fait que cette corrélation se soit avérée exacte en 2026 ne doit donc pas être considéré comme acquis, même si Verstappen a ajouté que le nouveau règlement et les dimensions des monoplaces pouvaient également y contribuer.

"Ces problèmes antérieurs pouvaient aussi s'expliquer en partie par la largeur et la longueur de la monoplace [et par ce que l'on peut reproduire avec la maquette]. Bien sûr, nous avons désormais des voitures différentes, mais le plus important est que nous puissions utiliser la nouvelle soufflerie l'année prochaine."

Verstappen a reconnu que la nouvelle soufflerie ne pouvait pas encore être utilisée pour le développement initial de la RB23 – après tout, ce processus de développement est déjà en cours –, mais qu'elle pourrait servir au perfectionnement de la voiture tout au long de la saison. Cela restera crucial, car cette deuxième année sous ce règlement s'annonce également marquée par une intense bataille en matière de développement.

Pierre Waché avait précédemment déclaré à Motorsport.com que la soufflerie devrait être opérationnelle début 2027, probablement en février, comme l'avait indiqué Red Bull à Singapour. Toutefois, la date exacte au cours du premier trimestre 2027 dépendra encore de facteurs tels que l'étalonnage, afin de garantir que Red Bull puisse avoir pleinement confiance en sa nouvelle installation.

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