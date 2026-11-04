Formule 1 GP de Mexico

La "différence" entre le titre mondial d'Antonelli et ceux de Hamilton, selon Toto Wolff

Kimi Antonelli est devenu le troisième champion du monde de F1 de Mercedes depuis son retour en 2010, après Lewis Hamilton (2014-2015, 2017-2020) et Nico Rosberg (2016).

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 4 nov. 2026, 08:44

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a expliqué en quoi le sacre de Kimi Antonelli en Formule 1 lui avait procuré une émotion "différente" de celle ressentie lors des années record de Lewis Hamilton.

Antonelli a décroché son premier titre dimanche au Mexique, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1, à seulement 20 ans, au terme d'une saison 2026 dominée de bout en bout, alors qu'il reste encore quatre manches à disputer.

L'Italien a réalisé cet exploit dès sa deuxième saison, après avoir été propulsé par Mercedes à travers les catégories de promotion. L'écurie l'avait recruté alors qu'il était encore en karting, en 2019.

Antonelli est ainsi devenu le premier champion du monde de la marque allemande depuis le septième titre d'Hamilton, qui avait égalé le record en 2020. Il s'agissait de son sixième sacre depuis son arrivée chez Mercedes en 2013.

Wolff a déclaré : "Les titres remportés avec Lewis ont été absolument incroyables et gratifiants."

"J'avais le sentiment que nous faisions tous partie de l'histoire de Lewis, de celle du plus grand champion, et que, des années plus tard, nous pourrions dire : 'Nous avons été champions du monde avec Lewis Hamilton'".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"C'est quelque chose auquel je pense encore beaucoup. Il fait partie de ceux qui ont su rester pertinents et qui ont une véritable influence culturelle bien au-delà de la Formule 1."

"C'était donc très, très spécial. Ce sont des titres que je garderai avec moi toute ma vie. Et celui-ci est différent. Pour moi, il reste le gamin dont l'apparence n'a pratiquement pas changé."

"C'est tellement rafraîchissant. J'ai essayé de le joindre il y a quelques semaines et je lui ai demandé : 'Où est Kimi ?' Pour son anniversaire, Kimi était au parc aquatique."

"Excellent ! Et tant que nous pouvons tous contribuer à préserver cela, il restera lié à Mercedes, et c'est aussi formidable à voir."

La journée de dimanche a eu une saveur particulière pour Wolff, compte tenu des doutes qui avaient entouré la décision de remplacer Hamilton, parti chez Ferrari, par un adolescent, Antonelli.

Avant même que le jeune Italien ne dispute son unique saison en F2, il était clair que Mercedes l'avait identifié comme le successeur du Britannique, au vu de son parcours impressionnant dans les catégories de promotion jusque-là.

Andrea Kimi Antonelli, PREMA Racing

Photo de: James Sutton / Motorsport Images

Sa saison en F2 s'est toutefois moins bien déroulée que prévu : il a terminé sixième du championnat. Wolff a même révélé que Mercedes avait perdu "deux sponsors" en raison de la promotion d'Antonelli pour 2025.

Sa première saison en F1 n'a pas non plus été idéale. Il a terminé à 169 points de son coéquipier George Russell, et a dû surmonter plusieurs moments difficiles. Après son podium à Montréal, il a notamment enchaîné six courses sans marquer de points lors des manches européennes.

Mais Antonelli a franchi un cap remarquable en 2026, prenant le dessus sur Russell, pourtant favori avant le début de la saison, avec neuf victoires, 16 podiums et sept pole positions en 19 Grands Prix.

Wolff a ajouté : "Je n'ai jamais trouvé [cela] difficile, car l'équipe a toujours soutenu cette décision. Ola [Källenius, président de Mercedes] l'a toujours soutenue également. Il n'y a jamais eu de doute."

Les doutes venaient de l'extérieur. Ils venaient de personnes qui étaient partenaires de l'équipe et qui ne le sont plus aujourd'hui.

"Ils venaient d'autres équipes, d'autres pilotes qui estimaient qu'ils auraient dû avoir leur chance. Et des médias. Tout a commencé avec : 'Vous ne pouvez pas être sérieux en mettant un pilote de 18 ans dans la voiture de Lewis Hamilton'."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Alex Slitz / Getty Images

"On disait qu'il avait réalisé une saison de Formule 2 décevante. Qu'il devait y passer une année supplémentaire et prouver qu'il avait réellement le niveau, avant de prendre le volant."

"D'autres affirmaient qu'il ne devait pas être chez Mercedes, que la pression serait trop forte pour lui. Pourquoi ne pas avoir essayé de trouver un accord avec Williams ? Et lui donner, comme à George, une ou deux, voire trois années pour se développer."

"Ces voix se sont évidemment fait entendre encore plus fort après neuf courses consécutives sans marquer de points. Après les larmes à Spa."

"Soudain, les 'je vous l'avais bien dit' ont pris de plus en plus de place. Pour nous, et pour moi, il n'y a jamais eu le moindre doute. C'est la saison à laquelle je m'attendais."

"Je savais que ce serait un projet d'au moins deux ans, au cours duquel la deuxième saison devait confirmer ce que nous avions décelé chez lui. Je suppose qu'aujourd'hui, nous avons cette confirmation."

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