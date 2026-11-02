Formule 1

Kimi Antonelli explique pourquoi il ne portera pas le numéro 1 en 2027

Kimi Antonelli conservera son numéro 12, auquel il est particulièrement attaché. Le jeune Italien se dit également superstitieux et affirme que le numéro 1 lui a souvent porté malheur.

Ronald Vording

Publié: 2 nov. 2026, 17:21

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le numéro 1 ne figurera pas sur la grille de départ de la Formule 1 la saison prochaine, pour la première fois depuis 2021. Max Verstappen et Lando Norris ont systématiquement choisi de profiter de leur titre mondial pour l'arborer, mais Kimi Antonelli ne suivra pas leur exemple.

Interrogé par Motorsport.com après la course au Mexique pour savoir s'il comptait adopter le numéro 1 ou s'il était tellement attaché au numéro 12 qu'il souhaitait le conserver, l'Italien a expliqué : "Je pense que je vais rester avec le numéro 12."

"Je vais rester avec le numéro 12 parce que, évidemment, c'est un numéro très spécial pour moi", a déclaré Antonelli, qui vient de succéder à Sebastian Vettel au palmarès du plus jeune champion du monde de l'histoire.

Le numéro 12 est un hommage à l'idole d'Antonelli, Ayrton Senna. C'est également le premier numéro qu'il a utilisé en monoplace, en Formule 4. Autre détail symbolique : Antonelli est le premier pilote depuis Senna en 1988 à décrocher le titre mondial avec le numéro 12.

Au-delà de cette signification particulière, Antonelli avance une deuxième raison pour conserver ce numéro, qui en dit long sur sa personnalité.

"C'est aussi une façon pour moi de garder les pieds sur terre, de rester humble. J'ai le sentiment que conserver le numéro 12 me permet de repartir sur de nouvelles bases, de reconstruire tout ça et d'essayer encore de progresser."

Cette modestie s'est révélée être une qualité importante à plusieurs reprises cette année. Même après son impressionnante prestation à Austin, lorsqu'il a été interrogé par notre rédaction sur sa capacité à gérer la pression malgré son jeune âge, Antonelli a particulièrement tenu à souligner le rôle de sa famille et des membres de Mercedes, plutôt que ses propres mérites.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En plus de l'importance qu'il accorde au numéro 12, Antonelli a également indiqué qu'il n'avait pas connu de bonnes expériences avec le numéro 1, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas changer.

"Pour être honnête, je suis très superstitieux et le numéro 1 ne m'a jamais porté chance. Chaque fois que je l'ai utilisé, ça s'est extrêmement mal passé !", a-t-il plaisanté. "C'est donc une raison de plus de garder le numéro 12."

Cette superstition a également joué un rôle pour Antonelli durant le week-end du Grand Prix de Mexico, comme il l'a révélé lors de la conférence de presse d'après-course. Il ne voulait absolument pas considérer que le titre était déjà acquis, de peur de provoquer le mauvais sort.

"Je n'arrêtais pas d'entendre la même chose encore et encore", a expliqué Antonelli, faisant référence, selon le directeur de Mercedes Toto Wolff, aux nombreuses personnes qui l'avaient déjà félicité prématurément pour son titre mondial dès le vendredi.

"Et vous savez, je suis assez catégorique là-dessus : tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Je savais donc que je voulais encore terminer le travail correctement, et ce n'est pas facile quand on entend constamment des invités, des supporters et beaucoup d'autres personnes vous féliciter pour le titre."

"Quand on me connaît, je suis très superstitieux. Et je vous assure que ce n'est pas facile pour moi, surtout avec un tel niveau de superstition !"

Maintenant que le titre est officiellement acquis, Antonelli peut pleinement célébrer son sacre. Il prévoit de le faire principalement à l'issue de cette série de trois Grands Prix consécutifs, après le Grand Prix de São Paulo.

"Je vais en profiter ce soir. Je verrai ce que je vais faire, mais c'est surtout quand je rentrerai chez moi après le Brésil que je vais faire la fête à fond. Et ensuite, retour à Vegas. Je ne serai probablement pas dans la meilleure forme possible pour aller à Vegas, mais je pense que ça va, non ? Il faut aussi savoir profiter de tous ces moments !"

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