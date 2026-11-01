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Formule 1 GP de Mexico
Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial
Kimi Antonelli a fondu en larmes après avoir décroché le titre mondial de Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Mexico.
Filip Cleeren
Publié: 1 nov. 2026, 23:00
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Photo de : Mark Thompson / Getty Images
Fraîchement sacré champion du monde de Formule 1, Kimi Antonelli a rendu un hommage émouvant à Mercedes. En larmes, l'Italien est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la discipline au Mexique.
Antonelli a terminé troisième sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, au terme d'une course maîtrisée qui lui a permis de décrocher son premier titre mondial. Il a ainsi battu de trois ans le précédent record de Sebastian Vettel, devenant champion du monde à seulement 20 ans.
Ni George Russell ni Lewis Hamilton n'ayant remporté la course, Antonelli n'avait même pas besoin de terminer l'épreuve pour s'assurer la couronne mondiale. Il a néanmoins confirmé sa domination cette saison en livrant une prestation solide, avant de célébrer son sacre sur le podium du Foro Sol, devant des tribunes combles. Il avait auparavant dépassé Charles Leclerc pour s'emparer de la troisième place.
"Merci infiniment, nous l'avons fait", a lancé Antonelli, submergé par l'émotion, au moment de franchir la ligne d'arrivée.
Son ingénieur de course, Peter Bonnington, lui a répondu : "Magnifique travail, Kimi. Cela a été un plaisir de faire partie de cette aventure avec toi, mais ce n'est que le premier chapitre."
En descendant de sa Mercedes W17, l'Italien a pris ses parents et sa sœur dans ses bras, avant d'être entouré par ses mécaniciens et de recevoir l'étreinte du directeur de l'équipe, Toto Wolff.
"Je ne serais pas ici sans Mercedes, sans ma famille", a déclaré Antonelli. "Je suis extrêmement reconnaissant de vivre ce moment. C'est quelque chose qui restera gravé à jamais, et je suis tout simplement sans voix. J'essaie encore de réaliser ce qui vient de se passer."
"Ce week-end, je me suis senti un peu plus tendu, mais je suis tellement heureux que nous ayons réussi à le faire. Maintenant, nous allons pouvoir profiter du reste de la saison."
Kimi Antonelli n'a pas tremblé en course !
Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Antonelli a partagé le podium avec le vainqueur Max Verstappen et son prédécesseur chez Mercedes, Lewis Hamilton, qui a terminé deuxième. Deux des meilleurs pilotes de leur génération. Tout laisse à penser qu'Antonelli pourrait bien devenir le meilleur pilote de la sienne.
"C'est une saison incroyable et partager ce podium avec Max et Lewis est vraiment extraordinaire", a reconnu Antonelli. "J'ai hâte de me mesurer encore à eux à l'avenir."
Quadruple champion du monde, Verstappen a salué la performance de son jeune rival : "C'est incroyable, bien sûr. Quelle saison il a réalisée ! Et accomplir cela à un âge aussi jeune, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. C'est magnifique de voir toute l'équipe célébrer avec lui. Sa famille est également présente, alors je suis certain que c'est une journée très riche en émotions pour lui. Je suis très fier de lui."
Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a également rendu hommage à l'Italien : "Le plus jeune champion du monde de tous les temps. C'est assez phénoménal, et je suis très heureux d'avoir pu participer à cette course et assister à ce moment."
Antonelli est devenu le premier champion du monde italien depuis 73 ans, succédant à Alberto Ascari, sacré en 1953. Il n'est que le troisième Italien à remporter le titre mondial, après Giuseppe Farina en 1950 et Ascari en 1952 et 1953.
Ce sacre historique est le fruit du retour au premier plan de Mercedes avec la nouvelle réglementation, mais aussi de la régularité et de la maturité nouvellement acquises par Antonelli. Au volant de la W17, l'Italien a remporté neuf Grands Prix, dont une victoire mémorable à domicile, à Monza, après être remonté depuis la 19e place sur la grille de départ.
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