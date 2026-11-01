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Formule 1 GP de Mexico

Tous les résultats et classements du Grand Prix de Mexico F1 2026

Après la victoire de Max Verstappen (Red Bull), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Mexico.

Basile Davoine

Publié: 1 nov. 2026, 22:38

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Course

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 71

-

    2 25   Red Bull Red Bull 2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 71

+0.799

0.799

0.799   3 18   Ferrari Ferrari 3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 71

+4.006

4.006

3.207   2 15   Mercedes Mercedes 4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 71

+10.707

10.707

6.701   2 12   Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 71

+11.778

11.778

1.071   2 10   McLaren Mercedes 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 71

+12.263

12.263

0.485   3 8   Mercedes Mercedes 7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 71

+19.475

19.475

7.212   3 6   McLaren Mercedes 8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 71

+20.204

20.204

0.729   2 4   Alpine Mercedes 9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 71

+20.899

20.899

0.695   4 2   RB Red Bull 10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 71

+21.483

21.483

0.584   3 1   Alpine Mercedes 11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 71

+22.041

22.041

0.558   2     Audi Audi 12 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 71

+22.503

22.503

0.462   3     Red Bull Red Bull 13 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas VF-26 71

+25.373

25.373

2.870   5     Haas Ferrari 14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 71

+27.562

27.562

2.189   4     Williams Mercedes 15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 71

+28.638

28.638

1.076   3     Williams Mercedes 16 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 71

+29.977

29.977

1.339   3     Audi Audi 17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac 71

+30.695

30.695

0.718   5     Cadillac Ferrari dnf United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 58

13 Laps

    2   Abandon RB Red Bull dnf United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 47

24 Laps

    3   Abandon Haas Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac 42

29 Laps

    1   Abandon Cadillac Ferrari dnf Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 5

66 Laps

    1   Abandon Aston Martin Honda dnf Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 5

66 Laps

    2   Abandon Aston Martin Honda Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari 50

1'19.268

  S 195.468 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull 50

+0.060

1'19.328

0.060 S 195.320 3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes 64

+0.159

1'19.427

0.099 S 195.077 4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 McLaren Mercedes 50

+0.532

1'19.800

0.373 S 194.165 5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari 64

+0.583

1'19.851

0.051 S 194.041 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes 51

+0.879

1'20.147

0.296 S 193.324 7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull 43

+0.976

1'20.244

0.097 S 193.091 8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull 50

+1.287

1'20.555

0.311 S 192.345 9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 McLaren Mercedes 52

+1.422

1'20.690

0.135 S 192.023 10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull 50

+1.445

1'20.713

0.023 S 191.969 11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 Audi Audi 70

+1.464

1'20.732

0.019 S 191.923 12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 Alpine Mercedes 50

+1.482

1'20.750

0.018 S 191.881 13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 Alpine Mercedes 50

+1.486

1'20.754

0.004 S 191.871 14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 Audi Audi 55

+1.604

1'20.872

0.118 S 191.591 15 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas VF-26 Haas Ferrari 71

+1.716

1'20.984

0.112 S 191.326 16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 Haas Ferrari 43

+1.800

1'21.068

0.084 M 191.128 17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 Williams Mercedes 50

+1.846

1'21.114

0.046 S 191.020 18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Cadillac Ferrari 50

+1.988

1'21.256

0.142 S 190.686 19 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 Williams Mercedes 51

+2.071

1'21.339

0.083 S 190.491 20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Cadillac Ferrari 33

+3.219

1'22.487

1.148 M 187.840 21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda 2

+4.276

1'23.544

1.057 S 185.463 22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda 2

+4.428

1'23.696

0.152 S 185.127 Voir les résultats complets

Historique de pneus

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Constructeur Moteur 1 2 3 4 5 6 1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull

M : 27

S : 18

S : 29

      2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari

S : 31

M : 16

S : 4

S : 29

    3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes

S : 43

M : 2

S : 30

      4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari SF-26 Ferrari Ferrari

S : 27

M : 18

S : 29

      5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren MCL40 McLaren Mercedes

S : 39

M : 6

S : 28

      6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes MGP W17 Mercedes Mercedes

S : 36

M : 11

S : 4

S : 30

    7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren MCL40 McLaren Mercedes

S : 26

M : 18

S : 1

S : 26

    8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine A526 Alpine Mercedes

M : 34

S : 11

S : 28

      9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull

M : 11

S : 34

S : 2

S : 4

S : 30

  10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine A526 Alpine Mercedes

S : 17

M : 27

S : 4

S : 29

    11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi R26 Audi Audi

M : 38

S : 7

S : 29

      12 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Racing RB22 Red Bull Red Bull

S : 9

M : 34

S : 7

S : 29

    13 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas VF-26 Haas Ferrari

M : 35

S : 8

S : 4

S : 4

S : 18

S : 20

14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams FW48 Williams Mercedes

S : 18

S : 23

M : 3

S : 5

S : 31

  15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams FW48 Williams Mercedes

S : 36

M : 8

S : 1

S : 27

    16 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi R26 Audi Audi

M : 31

S : 14

S : 17

S : 29

    17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Cadillac Ferrari

S : 30

M : 13

S : 1

S : 2

S : 16

S : 15

  United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 Racing Bulls VCARB03 RB Red Bull

S : 35

M : 10

S : 16

        United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas VF-26 Haas Ferrari

S : 40

M : 5

S : 5

        Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Cadillac Ferrari

S : 30

M : 12

          Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

          Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin AMR26 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

        Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates 1 ItalyK. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 United KingdomL. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 United KingdomG. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 MonacoC. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 United KingdomL. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 AustraliaO. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 FranceI. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 FranceP. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 United KingdomO. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 GermanyN. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 JapanR. HirakawaHaas   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates 1 GermanyMercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 ItalyFerrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 AustriaRed Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 United KingdomMcLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 ItalyRacing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 FranceAlpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 United StatesHaas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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