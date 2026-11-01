Résultats

Formule 1 GP de Mexico

Tous les résultats et classements du Grand Prix de Mexico F1 2026

Après la victoire de Max Verstappen (Red Bull), découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Mexico.

Basile Davoine

Publié: 1 nov. 2026, 22:38

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 M. Verstappen Red Bull 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 K. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71

+10.707

10.707

6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71

+11.778

11.778

1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71

+12.263

12.263

0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71

+19.475

19.475

7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71

+20.204

20.204

0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+20.899

20.899

0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71

+21.483

21.483

0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 G. Bortoleto Audi 5 71

+22.041

22.041

0.558 2 Audi Audi 12 I. Hadjar Red Bull 6 71

+22.503

22.503

0.462 3 Red Bull Red Bull 13 R. Hirakawa Haas 50 71

+25.373

25.373

2.870 5 Haas Ferrari 14 A. Albon Williams 23 71

+27.562

27.562

2.189 4 Williams Mercedes 15 C. Sainz Jr Williams 55 71

+28.638

28.638

1.076 3 Williams Mercedes 16 N. Hülkenberg Audi 27 71

+29.977

29.977

1.339 3 Audi Audi 17 S. Pérez Cadillac 11 71

+30.695

30.695

0.718 5 Cadillac Ferrari dnf A. Lindblad Racing Bulls 41 58

13 Laps

2 Abandon RB Red Bull dnf O. Bearman Haas 87 47

24 Laps

3 Abandon Haas Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 42

29 Laps

1 Abandon Cadillac Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin 18 5

66 Laps

1 Abandon Aston Martin Honda dnf F. Alonso Aston Martin 14 5

66 Laps

2 Abandon Aston Martin Honda Voir les résultats complets

Meilleurs tours

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 50

1'19.268

S 195.468 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 50

+0.060

1'19.328

0.060 S 195.320 3 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 64

+0.159

1'19.427

0.099 S 195.077 4 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 50

+0.532

1'19.800

0.373 S 194.165 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 64

+0.583

1'19.851

0.051 S 194.041 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51

+0.879

1'20.147

0.296 S 193.324 7 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 43

+0.976

1'20.244

0.097 S 193.091 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 50

+1.287

1'20.555

0.311 S 192.345 9 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 52

+1.422

1'20.690

0.135 S 192.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 50

+1.445

1'20.713

0.023 S 191.969 11 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 70

+1.464

1'20.732

0.019 S 191.923 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 50

+1.482

1'20.750

0.018 S 191.881 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50

+1.486

1'20.754

0.004 S 191.871 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55

+1.604

1'20.872

0.118 S 191.591 15 R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 71

+1.716

1'20.984

0.112 S 191.326 16 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 43

+1.800

1'21.068

0.084 M 191.128 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 50

+1.846

1'21.114

0.046 S 191.020 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 50

+1.988

1'21.256

0.142 S 190.686 19 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 51

+2.071

1'21.339

0.083 S 190.491 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+3.219

1'22.487

1.148 M 187.840 21 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 2

+4.276

1'23.544

1.057 S 185.463 22 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

+4.428

1'23.696

0.152 S 185.127 Voir les résultats complets

Historique de pneus

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur 1 2 3 4 5 6 1 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

M : 27

S : 18

S : 29

2 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

S : 31

M : 16

S : 4

S : 29

3 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

S : 43

M : 2

S : 30

4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

S : 27

M : 18

S : 29

5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

S : 39

M : 6

S : 28

6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

S : 36

M : 11

S : 4

S : 30

7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

S : 26

M : 18

S : 1

S : 26

8 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

M : 34

S : 11

S : 28

9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

M : 11

S : 34

S : 2

S : 4

S : 30

10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

S : 17

M : 27

S : 4

S : 29

11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

M : 38

S : 7

S : 29

12 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

S : 9

M : 34

S : 7

S : 29

13 R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari

M : 35

S : 8

S : 4

S : 4

S : 18

S : 20

14 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

S : 18

S : 23

M : 3

S : 5

S : 31

15 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes

S : 36

M : 8

S : 1

S : 27

16 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi

M : 31

S : 14

S : 17

S : 29

17 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 13

S : 1

S : 2

S : 16

S : 15

A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

S : 35

M : 10

S : 16

O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari

S : 40

M : 5

S : 5

V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

S : 30

M : 12

L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

S : 3

S : 2

Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points 1 K. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 M. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 L. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 G. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 C. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 L. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 O. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 L. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 P. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 F. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 R. HirakawaHaas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 Ferrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 Red Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 McLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 Racing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 Alpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Basile Davoine





La grille de départ du Grand Prix de Mexico F1 2026



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



14 h



La grille de départ du Grand Prix de Mexico F1 2026





Ocon sort du silence et déplore les spéculations sur son éviction chez Haas



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



23 h



Ocon sort du silence et déplore les spéculations sur son éviction chez Haas





Pas de sanction sportive contre Hadjar après son "mauvais comportement"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



1 j



Pas de sanction sportive contre Hadjar après son "mauvais comportement"

Dernières actus





Tous les résultats et classements du Grand Prix de Mexico F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 min



Tous les résultats et classements du Grand Prix de Mexico F1 2026





Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



8 min



Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose





Incident Leclerc-Hamilton à Mexico : le verdict des commissaires



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



1 h



Incident Leclerc-Hamilton à Mexico : le verdict des commissaires





Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



5 h



Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Mexico

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire