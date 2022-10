Domenicali : "L'Afrique reviendra très bientôt au calendrier"

Charger le lecteur audio

Le calendrier 2023 du Championnat du monde de Formule 1 ne comptera aucune manche en Afrique pour la 30e année consécutive. L'Afrique reste le continent ayant accueilli le moins souvent la Formule 1, avec 23 éditions du Grand Prix d'Afrique du Sud entre 1962 et 1993, et une édition du Grand Prix du Maroc en 1958.

Mais avec l'expansion du calendrier, la volonté de Liberty Media de rouler sur les cinq continents et les contacts pris par Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, au cours des deux dernières années, le retour de l'Afrique dans la catégorie reine se précise, peut-être dès 2024.

Pour que cela soit confirmé, Domenicali cherche un projet viable et capable de durer dans le temps. Ainsi, l'Italien a assuré qu'il n'était pas obligatoire que le championnat retourne à Kyalami, qui est l'un des deux circuits africains disposant d'un Grade 2 FIA (un Grade 1 est nécessaire pour l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1) et qui a longtemps été au centre des rumeurs.

"Lorsque nous faisons quelque chose de nouveau, nous devons nous assurer que ce soit fait avec les bons partenaires et que les fondamentaux soient stables pour rester [au calendrier] plus longtemps", a-t-il expliqué sur Sky Sports. "Ce serait mauvais d'aller [sur un circuit africain] une année et qu'il disparaisse si les conditions ne sont pas correctes."

"Il faut avoir les bons atouts financiers mais aussi que le site soit prêt pour le week-end où nous voulons [organiser le Grand Prix]. La seule chose que je peux dire, c'est qu'après le premier contact avec Kyalami, d'autres endroits en Afrique sont intéressés par la Formule 1. C'est un objectif très clair. L'Afrique reviendra très bientôt au calendrier, espérons-le."

Si Kyalami ne répondait aux exigences de la F1, quels circuits pourraient le remplacer ? Le Maroc dispose d'un tracé de Grade 2, le circuit Moulay El Hassan, qui accueille la Formule E depuis quelques années, dans les rues de Marrakech. En 2019, Sean Bratches, alors directeur commercial de la F1, avait révélé que le pays avait manifesté un "grand intérêt".

Notons également qu'à l'occasion du Grand Prix de Singapour, au début du mois d'octobre, Stefano Domenicali et Paul Kagame, président du Rwanda, se sont entretenus.