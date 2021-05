Domenicali : La F1 "solide" survivra à la retraite de Hamilton

Inévitablement, en ne signant qu'un contrat d'un an avec Mercedes, Lewis Hamilton a engendré bon nombre de spéculations quant à son avenir en Formule 1. Ainsi, le Britannique pourrait tirer sa révérence dès la fin de la saison 2021 en empochant un huitième titre, ce qui ferait de lui le pilote le plus titré de l'Histoire du Championnat du monde. À ce sujet, Hamilton a indiqué qu'il n'a pas encore pris de décision et que lorsqu'il le fera, ce ne sera pas sous l'influence de l'issue de la lutte au classement général.

Afin de nuancer les rumeurs sur une potentielle retraite, il est important de rappeler que le pilote Mercedes a été récemment impliqué dans le programme d'essais des pneus 18 pouces de Pirelli, qui feront leurs débuts en 2022, et a évoqué avec un certain enthousiasme le défi que représente le Règlement Technique de la prochaine saison.

Interrogé lors d'un appel avec des analystes de Wall Street sur l'impact potentiel de la retraite du pilote le plus performant de l'Histoire de la discipline, Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a insisté sur le fait que la F1 est toujours allée de l'avant lorsque les meilleurs pilotes ont cessé de courir. "Bien sûr, Lewis Hamilton est un grand atout. Il fait un travail incroyable sur le plan sportif en matière d'image. Il a pu développer la F1 dans d'autres domaines qui n'étaient pas vraiment liés à la F1", avance Domenicali.

"Mais la F1 est grande et les pilotes, les champions, prennent tous un jour leur retraite", poursuit-il. "Je ne sais pas ce que va faire Lewis, nous discutons avec lui mais, bien sûr, maintenant qu'il est concentré sur la saison en cours, il est pleinement motivé pour s'assurer qu'il sera le seul pilote à remporter huit titres. Vous savez, la F1 est solide, robuste, et il est certain que quelle que soit la décision de Lewis, la F1 ira de l'avant."

"La bonne nouvelle est que si Lewis reste, comme nous l'espérons tous, il aura une saison incroyable devant lui avec les nouvelles voitures et un nouveau défi. Et c'est sûr, ça peut être très intéressant pour lui. S'il décide de faire autrement, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui en F1, nous avons tellement de bons pilotes qu'au moins le challenge sera encore plus fort. Donc, quelle que soit la décision de Lewis, nous la respecterons. Mais la F1 est vraiment solide et robuste."

