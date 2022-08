Domenicali incite Ferrari à ne pas renoncer : "Rappelez-vous 2007"

Charger le lecteur audio

Alors que s'achève la trêve estivale, il n'y a plus un grand suspense au Championnat du monde de Formule 1. À neuf courses du but, Max Verstappen compte 80 points d'avance sur son plus proche rival Charles Leclerc. Or, compte tenu de la tendance actuelle, il faudrait un retournement de situation incroyable pour que le titre échappe au pilote Red Bull : ce dernier reste sur neuf podiums dont sept victoires en dix Grands Prix, quand Leclerc n'a signé que deux podiums (dont un succès) dans ce laps de temps.

Cependant, il en faut davantage à Stefano Domenicali pour écarter Ferrari de la course au titre. L'actuel PDG de la Formule 1 a passé 23 ans à la Scuderia, dont il était le directeur sportif lors de la fameuse campagne 2007. Kimi Räikkönen avait alors surmonté en deux courses un déficit de 17 points sur Lewis Hamilton (qui faisait ses débuts avec McLaren) pour remporter le titre, à une époque où la victoire valait dix unités. Domenicali n'oublie pas cet épisode qui a marqué l'Histoire de la discipline.

"D'après mon expérience précédente, il faut ne jamais abandonner", déclare l'Italien. "Car rappelez-vous en 2007, à deux courses du but, nous avions 17 points de retard, et Kimi a pu remporter le championnat au Brésil. Personne ne s'y attendait."

"Je sais que c'est un gros chiffre, mais je ne vois pas pourquoi Ferrari ne pourrait pas revenir dans la bataille avec Red Bull. Red Bull est une écurie très forte, Mercedes va progresser, mais tout ce que je peux dire compte tenu de ma position, c'est qu'ils ne devraient vraiment pas abandonner, jusqu'au dernier instant."

Domenicali s'attend par ailleurs à "beaucoup de surprises" lors de la seconde moitié de saison, alors que Red Bull et Ferrari se sont partagé les victoires lors des 13 premiers Grands Prix disputés. "Erreurs, fiabilité, conditions météo, qui sait ? La seule chose qui compte, c'est que [Ferrari] doit rester concentré, et je suis sûr qu'ils le seront", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith