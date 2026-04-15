Le patron de la F1 juge le début de saison 2026 et soutient de possibles changements

PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali est convaincu que la discipline apportera les ajustements nécessaires pour améliorer le règlement 2026, tout en affirmant être sur la bonne trajectoire dans un contexte d'intérêt mondial croissant.

La F1 a profondément remanié sa réglementation technique en 2026, avec une dépendance bien plus importante à l'énergie électrique, reposant sur une répartition proche de 50-50 entre le moteur thermique et l'hybride. Elle a également introduit des carburants durables avancés, ainsi que l'aérodynamique active, en réduisant l'appui sur des monoplaces plus petites et plus légères.

En résulte un compromis largement dicté par les nouvelles exigences de gestion de l'énergie, qui a entraîné une nette augmentation des dépassements lors des trois premiers Grands Prix de la saison.

Mais ce règlement a aussi suscité des inquiétudes chez les pilotes et les fans les plus fervents quant à une dégradation des qualifications, car les pilotes doivent recourir au lift-and-coast et lever le pied dans les virages les plus rapides pour recharger la batterie plusieurs fois par tour.

Des préoccupations ont également émergé au sujet des différentiels de vitesse, ce qui a déjà conduit à un accident impliquant Oliver Bearman au Grand Prix du Japon.

Les acteurs de la F1, dont les écuries, l'instance dirigeante qu'est la FIA et les motoristes, tiennent actuellement une série de réunions afin de proposer des ajustements à court terme, qui pourraient apaiser les principales inquiétudes dès le Grand Prix de Miami le mois prochain.

S'exprimant en exclusivité auprès de Motorsport.com à Londres, le patron de la F1, Stefano Domenicali, s'est dit confiant dans la capacité du championnat à effectuer les bons ajustements, tout en insistant sur le fait qu'il existe des bases solides et nécessaires pour faire de ce nouveau règlement un succès. Il a également affirmé que les études auprès du public montrent que l'intérêt pour la discipline n'a jamais été aussi élevé.

"Je constate un résultat incroyable en termes de positivité de la part d'une base de fans élargie quant à l'impact sur les courses", a déclaré Domenicali. "Bien sûr, je prends en compte les critiques liées à certaines situations que nous devons gérer, principalement concernant les qualifications."

Stefano Domenicali (PDG de Formula One Group) Photo de: Kym Illman / Getty Images

"Les qualifications ont toujours été le moment où le pilote doit attaquer au maximum et voir où se situent réellement les limites physiques de la voiture et du pilote. C'est un domaine sur lequel nous travaillons ces dernières semaines, avec les pilotes, avec les équipes, sous la coordination de la FIA, pour déterminer quels ajustements sont possibles sans perdre la bonne direction."

"Nous gérons cela de la bonne manière, sans panique, avec une base solide, tout en étant prêts à envisager différentes options."

Le plus grand bouleversement réglementaire de la F1 depuis des générations a été motivé par la nécessité de conserver les constructeurs existants et d'en attirer de nouveaux, avec des acteurs comme Audi, Ford et General Motors impliqués à divers degrés, tandis que Honda est revenu sur sa décision initiale de se retirer.

Avec le retrait récent de Renault en tant que motoriste, des craintes existaient quant au fait que ne pas répondre aux attentes de l'industrie aurait pu ne laisser que Ferrari et Mercedes engagés.

"Je pense qu'il est très important de se rappeler pourquoi nous avons changé le règlement en tant qu'écosystème", a expliqué Domenicali. "Il y a cinq ans, les constructeurs pensaient que la seule manière de progresser en sport automobile était d'atteindre un équilibre 50-50 ou de trouver le bon compromis entre moteur thermique et électrification. C'était le point de départ."

"Le règlement doit évidemment être amélioré, comme toujours lorsqu'il s'agit de quelque chose de totalement nouveau, car un tel changement n'avait jamais été aussi important. Mais c'était la raison."

Nico Hülkenberg (Audi) et Fernando Alonso (Aston Martin) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

L'industrie automobile dans son ensemble a depuis commencé à réévaluer son virage agressif vers les véhicules électriques, et Domenicali s'attend à ce que les discussions à venir sur le prochain cycle réglementaire dans cinq ans soient "clairement différentes". L'arrivée des carburants durables pourrait ouvrir la porte à un retour des moteurs V8, avec une composante hybride réduite.

En attendant, la F1 souhaite respecter les investissements réalisés par les constructeurs actuels, tout en préservant l'ADN de la discipline et en trouvant un équilibre entre l'engagement de ses différents publics et celui de ses pilotes.

Si une partie des fans a exprimé des critiques, en partie influencées par les retours négatifs des pilotes, les indicateurs internes de la F1 montrent également une hausse de l'intérêt. Les trois premiers Grands Prix de la saison 2026, à guichets fermés en Australie, en Chine et au Japon, ont toutes enregistré une hausse de l'affluence, tandis que la F1 indique que l'audience télévisée sur ses principaux marchés est en hausse d'environ 25% en moyenne par rapport à 2025.

"Quand je regarde les études sur ce qui se passe dans le monde avec les nouveaux fans de Formule 1, le résultat est magnifique. Tout le monde se demande : 'Que se passe-t-il ?'. Il y a beaucoup d'action, et c'est ce que les gens veulent voir", a déclaré Domenicali.

C'est pourquoi l'Italien prône un dialogue calme et constructif sur la manière d'améliorer le produit F1, estimant que les critiques gratuites n'auront "aucun effet".

"De manière générale, quand on parle de quelque chose, c'est positif, car cela génère une discussion constructive", a-t-il ajouté. "Ce que je n'aime pas, ce sont les gens qui aiment critiquer. Critiquer pour critiquer n'aide personne et n'a vraiment aucun effet."

VIDÉO - Entretien exclusif avec Stefano Domenicali, patron de la F1

"Je pense que les discussions en cours depuis plusieurs mois avec la FIA, avec les équipes, et désormais encore davantage avec les pilotes, vont dans la bonne direction. Il y a des réunions en ce moment même, cette semaine, et aussi la semaine prochaine avant Miami, pour voir ce qui peut être fait pour améliorer ou ajuster la situation."

"Espérons qu'avant Miami, la FIA nous informera des ajustements qui seront apportés, pour deux raisons. La première concerne les qualifications, afin de permettre d'être autant que possible à pleine puissance ou en freinage maximal, selon le cas. Et l'autre, bien sûr, est de s'assurer que certaines préoccupations soulevées par les pilotes soient corrigées de la bonne manière."

Domenicali ne considère pas que l'augmentation des dépassements liée aux batteries soit artificielle, établissant un parallèle avec le lift-and-coast important de l'ère turbo dans les années 1980, lorsque les pilotes devaient économiser le carburant pour atteindre l'arrivée. La F1 disposait également du DRS jusqu'à l'an dernier, initialement jugé artificiel mais qui a permis d'animer les courses à une époque où les voitures avaient du mal à se suivre de près.

"Qu'est-ce qui est artificiel ? Un dépassement reste un dépassement", a-t-il insisté. "Les gens ont la mémoire courte, car à l'époque des turbos dans les années 80, il fallait économiser [le carburant] en course, sinon le réservoir était trop petit. Et ça faisait partie du jeu."

"Donc, comme je l'ai dit, il faut tout prendre en compte, mais avoir une direction claire sur ce que l'on veut faire pour l'avenir."

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