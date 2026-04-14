La FIA bouche une faille règlementaire exploitée par Mercedes et Red Bull

En parallèle des discussions pour corriger certains aspects du règlement 2026, notamment pour permettre aux pilotes de moins subir la gestion de l'énergie électrique en qualifications, la FIA doit corriger de potentielles failles exploitées par les motoristes.

Depuis cet hiver, on a beaucoup parlé du taux de compression, avec bientôt une nouvelle mesure pour éviter des abus quand les moteurs montent en température, mais selon The Race, une seconde faille était exploitée par les équipes disposant des moteurs Mercedes et Red Bull.

Le déploiement de l'énergie électrique est piloté et doit diminuer de manière progressive, selon un taux (le "ramp-down rate") définit par le règlement à 50 kW par seconde. Les deux motoristes parvenaient à contourner cette obligation, ce qui pouvait offrir un gain de 50 à 100 kW pendant une courte période.

Concrètement, Mercedes et Red Bull profitaient du fait que le règlement permet de s'affranchir de la réduction progressive de l'énergie électrique fournie par la batterie si le MGU-K, donc la récupération d'énergie, est coupé soudainement pour des raisons techniques, ce que le pilote peut faire sur son volant.

La FIA savait que des garde-fous s'imposaient puisqu'il est difficile de définir de tels cas d'urgence. Elle avait donc prévu que quand un pilote désactive lui-même le MGU-K, ce qui permet donc d'accéder à toute la puissance, la récupération d'énergie est bloquée pendant 60 secondes.

Mercedes et Red Bull exploitaient une faille du règlement 2026. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cette mesure permet d'éviter des abus en course, puisque pousser l'utilisation de la puissance brièvement serait finalement pénalisant car l'on serait privé du MGU-K durant la minute qui suit. Mais la disposition de la FIA n'a pas de réel effet à la fin d'un tour rapide en qualifications, car le recours au MGU-K n'est pas nécessaire dans un tour de décélération. Les pilotes pouvaient ainsi profiter de toute la puissance électrique dans la dernière accélération avant d'atteindre la ligne d'arrivée.

Selon The Race, des concurrents de Mercedes et Red Bull ont compris l'astuce dès le GP d'Australie. Mercedes n'y a pas eu recours à Shanghai puisque la ligne de chronométrage est au début de la ligne droite, avant que la réduction de la puissance électrique intervienne. En revanche, la question est devenue plus sérieuse à Suzuka puisqu'il est apparu qu'elle pouvait provoquer un arrêt de la voiture.

Kimi Antonelli et Max Verstappen se seraient fait des frayeurs dans les Esses pendant les essais libres en raison de cette astuce, et c'est même pour cette raison qu'Alexander Albon se serait arrêté et aurait perdu une séance entière. Mercedes aurait ainsi décidé de renoncer à cette tactique après ces incidents.

D'après The Race, le recours à cette astuce était jusqu'à présent bien légal mais Ferrari a demandé des clarifications à la FIA, qui a réagi. La fédération a ainsi prévenu les équipes que la coupure soudaine du MGU-K ne sera permise qu'en cas de réel problème technique, ce qu'elle pourra vérifier en analysant les données. Le recours à cette astuce devrait donc disparaître.